Компания G-group с огромным удовольствием оказывает высококачественные услуги по самым приятным ценам по Ремонту квартир, домов, коттеджей и офисных помещений, по Строительству загородных домов, дач и коттеджей, а также по Дизайну интерьеров квартир, коттеджей, домов и других помещений с уровнем цен одним из САМЫХ НИЗКИХ на сегодняшний день на рынке строительства и ремонта, но обязательно с соблюдением всех строительных норм, правил и стандартов (по СНиП и ГОСТ). Весь спектр услуг по Строительству, Ремонту и Отделке от «Эконом-класса» до класса «Евро-Люкс» и «VIP». Все услуги предоставляются настоящими профессионалами, имеющими многолетний опыт работы (с 1996 года). Предлагаем 40% Скидки при работе под ключ и роскошные Подарки.
БЕСПЛАТНО – выезд специалиста, консультация, дизайн интерьера, составление сметы и договора, плана, технический надзор, погрузка-разгрузка стройматериала и вынос мусора!
Образование и серьёзный многолетний опыт в области строительства и ремонта обеспечивают самое лучшее соотношение цены и качества. Основная цель нашей работы – удержать самую НИЗКУЮ цену при ВЫСОКОМ качестве! Мы гарантируем, что все работы будут выполнены качественно, с применением лучших материалов, а технологические процессы будут полностью соответствовать строгим стандартам качества!
Уникальность нашей работы:
Официальный договор. Прозрачность всех условий. Поэтапная схема оплаты. Гарантия на все выполненные работы. Строгий контроль качества. Высокая квалификация всех сотрудников. Высочайшее качество работ и Низкие цены. Профессиональные и качественные инструменты. Гибкая система скидок. Стильные подарки. Многолетний опыт работы. Мобильный офис. Многочисленные отзывы клиентов и обширное Портфолио. Множество сертификатов, дипломов, благодарственных писем. Индивидуальный подход к каждому Заказчику. Кратчайшие сроки. Выполнение всех видов ремонтно-строительных и отделочных работ. Специалисты компании – жители Москвы, Московской области и России. Гибкий график работы. Соблюдение оговорённых сроков оказания услуг. Закупка и доставка всех строительных материалов. Погрузочно-разгрузочные работы. Уборка помещений после окончания работ. Вынос мусора. Соблюдение всех строительных норм, правил и технологических процессов (СНиП, ГОСТ, ТСН, МГСН, также ISO, EN, DIN). Консультационные услуги по строительным материалам.
Мы работаем честно, поэтому нам доверяют! Нас рекомендуют друзьям!
Обращайтесь к нам, и Вы останетесь довольны! Отменное качество работ по доступным ценам!
Надёжная компания с отличной репутацией!
Звоните:
+7 (499) 390-44-03; +7 (926) 214-53-53; +7 (905) 554-22-66
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- Гарантией качества нашей работы выступают многочисленные положительные отзывы, огромное количество довольных и счастливых клиентов, многолетний опыт работы, высококвалифицированный персонал, строгий контроль качества, а также множество сертификатов, дипломов, почетных грамот и благодарственных писем, подтверждающих нашу профессиональность.
- Адрес
-
ул. Намёткина, 21
114420 Moscow, Россия
Россия
+7-4993904403 www.remgam.ru
Москва, ул. Намёткина, 21