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G-GROUP
Переделка и ремонт Moscow, Россия
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Отзыв (23)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Ремонт и Отделка, G-GROUP G-GROUP Гостиная в стиле модерн
    Ремонт и Отделка, G-GROUP G-GROUP Гостиная в стиле модерн
    Ремонт и Отделка
    Ремонт квартир и домов!, G-GROUP G-GROUP Гостиная в стиле лофт
    Ремонт квартир и домов!, G-GROUP G-GROUP Встроенные кухни
    Ремонт квартир и домов!, G-GROUP G-GROUP Ванная в стиле лофт
    Ремонт квартир и домов!
    РЕМОНТ - ОТДЕЛКА - ДИЗАЙН, G-GROUP G-GROUP Гостиная в классическом стиле
    РЕМОНТ - ОТДЕЛКА - ДИЗАЙН, G-GROUP G-GROUP Гостиная в классическом стиле
    РЕМОНТ - ОТДЕЛКА - ДИЗАЙН, G-GROUP G-GROUP Лестницы
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    РЕМОНТ - ОТДЕЛКА - ДИЗАЙН

    Компания G-group с огромным удовольствием оказывает высококачественные услуги по самым приятным ценам по Ремонту квартир, домов, коттеджей и офисных помещений, по Строительству загородных домов, дач и коттеджей, а также по Дизайну интерьеров квартир, коттеджей, домов и других помещений с уровнем цен одним из САМЫХ НИЗКИХ на сегодняшний день на рынке строительства и ремонта, но обязательно с соблюдением всех строительных норм, правил и стандартов (по СНиП и ГОСТ). Весь спектр услуг по Строительству, Ремонту и Отделке от «Эконом-класса» до класса «Евро-Люкс» и «VIP». Все услуги предоставляются настоящими профессионалами, имеющими многолетний опыт работы (с 1996 года). Предлагаем 40% Скидки при работе под ключ и роскошные Подарки.

    БЕСПЛАТНО – выезд специалиста, консультация, дизайн интерьера, составление сметы и договора, плана, технический надзор, погрузка-разгрузка стройматериала и вынос мусора!

    Образование и серьёзный многолетний опыт в области строительства и ремонта обеспечивают самое лучшее соотношение цены и качества. Основная цель нашей работы – удержать самую НИЗКУЮ цену при ВЫСОКОМ качестве! Мы гарантируем, что все работы будут выполнены качественно, с применением лучших материалов, а технологические процессы будут полностью соответствовать строгим стандартам качества!

    Уникальность нашей работы:

    Официальный договор. Прозрачность всех условий. Поэтапная схема оплаты. Гарантия на все выполненные работы. Строгий контроль качества. Высокая квалификация всех сотрудников. Высочайшее качество работ и Низкие цены. Профессиональные и качественные инструменты. Гибкая система скидок. Стильные подарки. Многолетний опыт работы. Мобильный офис. Многочисленные отзывы клиентов и обширное Портфолио. Множество сертификатов, дипломов, благодарственных писем. Индивидуальный подход к каждому Заказчику. Кратчайшие сроки. Выполнение всех видов ремонтно-строительных и отделочных работ. Специалисты компании – жители Москвы, Московской области и России. Гибкий график работы. Соблюдение оговорённых сроков оказания услуг. Закупка и доставка всех строительных материалов. Погрузочно-разгрузочные работы. Уборка помещений после окончания работ. Вынос мусора. Соблюдение всех строительных норм, правил и технологических процессов (СНиП, ГОСТ, ТСН, МГСН, также ISO, EN, DIN). Консультационные услуги по строительным материалам.

    Мы работаем честно, поэтому нам доверяют! Нас рекомендуют друзьям!

    Обращайтесь к нам, и Вы останетесь довольны! Отменное качество работ по доступным ценам!

    Надёжная компания с отличной репутацией!

    Звоните:

    +7 (499) 390-44-03; +7 (926) 214-53-53; +7 (905) 554-22-66

    Услуги
    • Отделка квартир
    • Ремонт квартир под ключ
    • Отделка квартир под ключ
    • Ремонт дома
    • Отделка дома
    • ремонт новостройки
    • ремонт новой квартиры
    • ремонт квартиры
    • делка квартиры
    • отделка дачи
    • ремонт дачи
    • отделка дачного дома
    • ремонт дачного дома
    • ремонт загородного дома
    • отделка загородного дома
    • отделка дома в Московской о
    • дизайн интерьера
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    • внутренняя отделка дома
    • внутренняя отделка коттеджа
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    • бюджетный ремонт
    • ремонт квартир высокого качества
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    Регионы обслуживания
    Moscow и Россия
    Награды компании
    Гарантией качества нашей работы выступают многочисленные положительные отзывы, огромное количество довольных и счастливых клиентов, многолетний опыт работы, высококвалифицированный персонал, строгий контроль качества, а также множество сертификатов, дипломов, почетных грамот и благодарственных писем, подтверждающих нашу профессиональность.
    Адрес
    ул. Намёткина, 21
    114420 Moscow, Россия
    Россия
    +7-4993904403 www.remgam.ru
    Законное владение

    Москва, ул. Намёткина, 21

    Отзыв

    Рамиль Рамиль
    Осторожно, профессионалы!! G-group, их сайт remgam.ru – сообщаю, что опытные мастера и истинные профессионалы в сфере ремонта. Прежде, чем к другим исполнителям обращаться, советую посмотреть у них условия и цены. Уверяю, что это именно та компания, которая вам нужна. Тут расценки дешевле чем у других. Работают профессионально. Выгоднее всех остальных на все 100%!
    около 2 месяцев назад
    Дата проекта: Март 2022
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    Семён Семён
    Очень хорошие мастера. Цены на ремонт намного ниже, чем у других Московских фирм. Предлагают большие скидки. А качество отделки на высоте! Очень выгодно с ними работать!
    9 месяцев назад
    Дата проекта: Июль 2021
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    Роман Роман
    У меня была однокомнатная квартира, которую надо было привести в божеский вид. Сразу договорились с сотрудниками компании о достаточно бюджетном варианте, но чтобы получилось долговечно и красиво. Спасибо дизайнеру, которая смогла предложить оригинальный вариант проекта. Что касается самого ремонта, то мастера сделали все идеально. Сроки выдержали, по деньгам за границы сметы не вышли. Понравилось, что в компании нет никаких предоплат и авансов. Достойный показатель надежности!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Сентябрь 2020
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    Показать все отзывы – 23
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