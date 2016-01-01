Дизайн-студия HOLZLAB занимается разработкой частных и общественных интерьеров в Москве и Московской области.

Мы создаем не просто дизайн, а настроение и атмосферу Вашего интерьера. Для нас главное — это индивидуальный характер каждого проекта и клиентоориентированный подход к декору.

Наш стиль - это сочетание практичности и комфорта с современным дизайном. Наши решения основываются на простых формах, чистых линиях и использовании натуральных материалов.