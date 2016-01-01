Дизайн-студия HOLZLAB занимается разработкой частных и общественных интерьеров в Москве и Московской области.
Мы создаем не просто дизайн, а настроение и атмосферу Вашего интерьера. Для нас главное — это индивидуальный характер каждого проекта и клиентоориентированный подход к декору.
Наш стиль - это сочетание практичности и комфорта с современным дизайном. Наши решения основываются на простых формах, чистых линиях и использовании натуральных материалов.
- Услуги
- Разработка дизайн-проектов частных и общественных помещений
- декорирование
- авторский надзор
- создание 3D-визуализации/скетчей
- персональный шопинг
- квалифицированная строительная бригада
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- Финалист международного конкурса
Кухня в современном стилена площадке www.pinwin.ru, 6 сезон, 2015
- Финалист международного конкурса
3D-проект компактного пространствана площадке www.pinwin.ru, 6 сезон, 2015
- Финалист международного конкурса
- Адрес
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105120 Москва
Россия
+7-4956421202 www.holzlab.com