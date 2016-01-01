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Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект “Современная классика”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн-проект “Современная классика”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект “Современная классика”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +4
    Дизайн-проект “Современная классика”
    Картинг-клуб “Arena GP”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Конференц-центры в стиле лофт
    Картинг-клуб “Arena GP”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Конференц-центры в стиле лофт
    Картинг-клуб “Arena GP”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Конференц-центры в стиле лофт
    +5
    Картинг-клуб “Arena GP”
    Дизайн-проект “Скандинавская зима”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Рабочий кабинет в скандинавском стиле
    Дизайн-проект “Скандинавская зима”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Спальня в скандинавском стиле
    Дизайн-проект “Скандинавская зима”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Спальня в скандинавском стиле
    +4
    Дизайн-проект “Скандинавская зима”
    Декорирование дачи в Подмосковье, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB
    Декорирование дачи в Подмосковье, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB
    Декорирование дачи в Подмосковье, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB
    +12
    Декорирование дачи в Подмосковье
    Дизайн-проект кухни в стиле прованс для телепрограммы на канале ТНТ, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB
    Дизайн-проект кухни в стиле прованс для телепрограммы на канале ТНТ, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB
    Дизайн-проект кухни в стиле прованс для телепрограммы на канале ТНТ, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB
    +10
    Дизайн-проект кухни в стиле прованс для телепрограммы на канале ТНТ
    Таунхаус «Кронбург», 3 этажа, 115 кв.м, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Спальня в стиле минимализм
    Таунхаус «Кронбург», 3 этажа, 115 кв.м, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус «Кронбург», 3 этажа, 115 кв.м, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Таунхаус «Кронбург», 3 этажа, 115 кв.м
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    Дизайн-студия HOLZLAB занимается разработкой частных и общественных интерьеров в Москве и Московской области. 

    Мы создаем не просто дизайн, а настроение и атмосферу Вашего интерьера. Для нас главное — это индивидуальный характер каждого проекта и клиентоориентированный подход к декору.

    Наш стиль - это сочетание практичности и комфорта с современным дизайном. Наши решения основываются на простых формах, чистых линиях и использовании натуральных материалов.

    Услуги
    • Разработка дизайн-проектов частных и общественных помещений
    • декорирование
    • авторский надзор
    • создание 3D-визуализации/скетчей
    • персональный шопинг
    • квалифицированная строительная бригада
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    • Финалист международного конкурса Кухня в современном стиле на площадке www.pinwin.ru, 6 сезон, 2015
    • Финалист международного конкурса 3D-проект компактного пространства на площадке www.pinwin.ru, 6 сезон, 2015
    Адрес
    105120 Москва
    Россия
    +7-4956421202 www.holzlab.com

    Отзыв

    juliasus
    Очень талантливые и комфортные в работе специалисты! Работа была выполнена точно в срок и с учетом всех моих пожеланий как заказчика))Спасибо, Татьяне и Татьяне
    почти 7 лет назад
    Дата проекта: Март 2015
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