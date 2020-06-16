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Меркулов Владимир Николаевич
Дизайнеры интерьера Краснодар, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Спальня в классическом стиле Коричневый
    Спальня, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Спальня в классическом стиле Коричневый
    Спальня, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Спальня в классическом стиле Коричневый
    Спальня
    Кухня гостиная, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Кухня в классическом стиле МДФ Бежевый
    Кухня гостиная, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Кухня в классическом стиле МДФ Бежевый
    Кухня гостиная, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Кухня в классическом стиле МДФ Бежевый
    Кухня гостиная
    Кухня гостиная, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Встроенные кухни МДФ Бежевый
    Кухня гостиная, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Встроенные кухни МДФ Бежевый
    Кухня гостиная, Меркулов Владимир Николаевич Меркулов Владимир Николаевич Встроенные кухни МДФ Бежевый
    Кухня гостиная

    Стаж 30 лет.

    Майкопский государственный технологический университет

    ГСХ инженер

    Стаж:

    ЕвроДизайн, Дизайнер интерьер, менеджер

    ООО Уралкерамика, Менеджер Дизайнер

    Индивидуальный Предприниматель, Управляющий Руководитель предприятия.(ремонт,строительство)

    скидки 10% при заказе более 100м2 полного дизайн-проекта

    Полный пакет чертежей, визуализация 600р

    Дизайн интерьера от 300р- 600р за 1м2. по полу.

    Услуги дизайнера можно заказать по той цене которая вас может устроить:

    250р -Визуализация.

    500-визуализация,планировка мебели,расчеты настенных напольных покрытий

    600-визуализация,расчеты,привязки освещения,планировка мебели

    План привязки сантехнического оборудования.

    Размеры коробов ниш. Смета, классификация, чертежи AutoCAD.

    План перепланировки, расход материалов.

    .Портфолио: яндекс Дизайнер Меркулов В.Н.

    +7 961 970 08 36 WhatsApp

    Услуги
    Дизайн интерьера и конструктор
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Белореченск
    • Майкоп
    • Апшеронск
    • Усть-Лабинск
    • Лабинск
    • Армавир
    • Сочи
    • Краснодарский край
    • Россия
    • Показать все 10 регион обслуживания
    Адрес
    Уральская 172
    350000 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9619700836 vladimirm69.wixsite.com/mysite-1
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