Стаж 30 лет.
Майкопский государственный технологический университет
ГСХ инженер
Стаж:
ЕвроДизайн, Дизайнер интерьер, менеджер
ООО Уралкерамика, Менеджер Дизайнер
Индивидуальный Предприниматель, Управляющий Руководитель предприятия.(ремонт,строительство)
скидки 10% при заказе более 100м2 полного дизайн-проекта
Полный пакет чертежей, визуализация 600р
Дизайн интерьера от 300р- 600р за 1м2. по полу.
Услуги дизайнера можно заказать по той цене которая вас может устроить:
250р -Визуализация.
500-визуализация,планировка мебели,расчеты настенных напольных покрытий
600-визуализация,расчеты,привязки освещения,планировка мебели
План привязки сантехнического оборудования.
Размеры коробов ниш. Смета, классификация, чертежи AutoCAD.
План перепланировки, расход материалов.
.Портфолио: яндекс Дизайнер Меркулов В.Н.
+7 961 970 08 36 WhatsApp
- Услуги
- Дизайн интерьера и конструктор
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Белореченск
- Майкоп
- Апшеронск
- Усть-Лабинск
- Лабинск
- Армавир
- Сочи
- Краснодарский край
- Россия
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- Адрес
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Уральская 172
350000 Краснодар, Россия
Россия
+7-9619700836 vladimirm69.wixsite.com/mysite-1