Компания занимается ремонтом квартир, отделкой коттеджей и таунхаусов в Москве. В штате компании опытные сотрудники, с огромным опытом работы, что позволяет нам выполнять заказы с очень высоким уровнем требования к отделке интерьера.

Компания работает с 2007г. Выполнено большое количество интерьеров квартир в Москве. Предоставляем комплексный подход в ремонте, который включает в себя сосредоточение в руках компании всех строительных услуг необходимых для качественного и успешного выполнения отделки помещений. Вам не придется искать и согласовывать действия множества узконаправленных специалистов, мы располагаем штатом всех необходимых мастеров, чтобы эффективно, а главное согласовано провести весь комплекс необходимых работ. Установим или заменим оконные блоки, проведем электрические и сантехнические коммуникации, установим электроприборы, сантехническое оборудование, выполним качественную отделку помещений, смонтируем натяжные потолки, изготовим гипсокартонные конструкции любой сложности и т.д.

Для того, чтобы получить качественный, современный ремонт по вполне приемлемой цене обращайтесь в нашу компанию.

С уважением Музафаров Ильдар руководитель строительно-отделочной компании ВАШ МАСТЕРЪ.