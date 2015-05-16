Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания
Переделка и ремонт Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (20)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Троицке, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Кухня в классическом стиле
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Троицке, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Троицке, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Гостиная в классическом стиле
    +1
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Троицке
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Москве, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Кухонные блоки
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Москве, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Гостиная в классическом стиле
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Москве, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Кухня в классическом стиле
    +5
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Москве
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Коммунарке, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Коммунарке, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Гардеробная в эклектичном стиле
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Коммунарке, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +5
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Коммунарке
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Бутово, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Кухня в стиле минимализм Плитка Фиолетовый / Лиловый
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Бутово, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Гостиная в стиле минимализм
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Бутово, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания балконы
    +9
    Отделка интерьера трехкомнатной квартиры в Бутово
    Отделка интерьера частного дома в Москве, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Кухня в классическом стиле
    Отделка интерьера частного дома в Москве, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Лестницы
    Отделка интерьера частного дома в Москве, ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания ВАШ МАСТЕРЪ строительно-отделочная компания Лестницы
    +5
    Отделка интерьера частного дома в Москве

    Компания занимается ремонтом квартир, отделкой коттеджей и таунхаусов в Москве. В штате компании опытные сотрудники, с огромным опытом работы, что позволяет нам выполнять заказы с очень высоким уровнем требования к отделке интерьера.

    Компания работает с 2007г. Выполнено большое количество интерьеров квартир в Москве. Предоставляем комплексный подход в ремонте, который включает в себя сосредоточение в руках компании всех строительных услуг необходимых для качественного и успешного выполнения отделки помещений. Вам не придется искать и согласовывать действия множества узконаправленных специалистов, мы располагаем штатом всех необходимых мастеров, чтобы эффективно, а главное согласовано провести весь комплекс необходимых работ. Установим или заменим оконные блоки, проведем электрические и сантехнические коммуникации, установим электроприборы, сантехническое оборудование, выполним качественную отделку помещений, смонтируем натяжные потолки, изготовим гипсокартонные конструкции любой сложности и т.д.

    Для того, чтобы получить качественный, современный ремонт по вполне приемлемой цене обращайтесь в нашу компанию.

    С уважением Музафаров Ильдар руководитель строительно-отделочной компании ВАШ МАСТЕРЪ.

    Услуги
    ремонт квартир
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Калужское шоссе 40-й км. д.16,офис 12
    108841 Москва, Россия
    Россия
    +7-9067922306 remont-troick.ru
    Законное владение

    г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе 40-й км., д.16, офис 12

    Отзыв

    cashirin.artemka
    Компанию рекомендую. Ремонт выполнен с небольшой задержкой, но не по вине компании. Работы сделаны аккуратно, качественно, без каках-либо накруток стоимости. Как договорились, так и заплатил. Руководителю и сотрудникам компании спасибо и всех благ. Артем
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2020
    Редактировать
    Николай Зайцев
    Две недели назад закончили ремонт в моей квартире. Команда мне очень понравилась. Они мне предоставили подробный план работы и всё закончили в срок. Сразу видно, что слаженный коллектив и профессиональные работники. Я обращусь к вам снова.
    4 месяца назад
    Алексей Ослик
    Давно думал у кого делать ремонт в доме и решил его сделать у вас. Хорошая компания, которая помогла мне с этим. Сделали отличный ремонт, остался под впечатлением. Спасибо вам большое. Всем рекомендую.
    6 месяцев назад
    Показать все отзывы – 20
      Add SEO element