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Диана Забродина студия <q>Dia-project</q>
Дизайнеры Казань, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стоматологический центр, Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    Стоматологический центр, Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Конференц-центры в эклектичном стиле Мрамор Эффект древесины
    Стоматологический центр
    Офис продаж , Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Конференц-центры в стиле лофт Мрамор Эффект древесины
    Офис продаж , Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Конференц-центры в стиле лофт Металл Черный
    Офис продаж
    Небольшая квартира для молодой девушки , Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Гостиная в классическом стиле Керамика Бежевый
    Небольшая квартира для молодой девушки , Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Гостиная в классическом стиле Мрамор Серый
    Небольшая квартира для молодой девушки , Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Спальня в классическом стиле Серебро / Золото Бирюзовый
    Небольшая квартира для молодой девушки
    Просторный дом для молодой семьи, Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Ванная комната в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Бирюзовый
    Просторный дом для молодой семьи, Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    Просторный дом для молодой семьи, Диана Забродина студия "Dia-project" Диана Забродина студия 'Dia-project' Гостиные в эклектичном стиле Песчаник Коричневый
    Просторный дом для молодой семьи

    Я - руководитель студии дизайна интерьеров "Dia-project" (Design_Interior_Architecture), профессиональный архитектор-дизайнер Забродина Диана. Мой опыт работы - 19 лет, за это время выполнено 702 проекта.

    Мы занимаемся частными (квартиры, жилые дома) и общественными интерьерами (офисы, магазины, шоурумы, рестораны, спортивные клубы, салоны красоты, отели, детские сады и многое другое).

    Занимаемся также благоустройством территорий жилых комплексов и общественных пространств. 

    Выполняем проекты любой сложности и стилистике, а также ведём реализацию, авторский надзор и комплектацию объектов по всем отделочным материалам, мебели, свету и тд.

    Доступны несколько пакетов услуг. Стоимость одного квадратного метра от 400 рублей.

    С удовольствием поделюсь с Вами своим опытом с любовью к своему делу и буду рада помочь воплотить ваши мечты об идеальном пространстве 💚

    Услуги
    • дизайн проект интерьеров
    • благоустройство
    • архитектура
    Регионы обслуживания
    • Казань
    • Москва
    • Россия
    • любая точка мира
    Награды компании
    Член Союза Дизайнеров России, победители и участники нескольких профессиональных конкурсов
    Адрес
    ул.Петербургская, д.78
    420000 Казань, Россия
    Россия
    +7-9172742215
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