Я - руководитель студии дизайна интерьеров "Dia-project" (Design_Interior_Architecture), профессиональный архитектор-дизайнер Забродина Диана. Мой опыт работы - 19 лет, за это время выполнено 702 проекта.

Мы занимаемся частными (квартиры, жилые дома) и общественными интерьерами (офисы, магазины, шоурумы, рестораны, спортивные клубы, салоны красоты, отели, детские сады и многое другое).

Занимаемся также благоустройством территорий жилых комплексов и общественных пространств.

Выполняем проекты любой сложности и стилистике, а также ведём реализацию, авторский надзор и комплектацию объектов по всем отделочным материалам, мебели, свету и тд.

Доступны несколько пакетов услуг. Стоимость одного квадратного метра от 400 рублей.

С удовольствием поделюсь с Вами своим опытом с любовью к своему делу и буду рада помочь воплотить ваши мечты об идеальном пространстве 💚