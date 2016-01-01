Предоставляю услуги по дизайну интерьера жилых и коммерческих помещений. Разрабатываю функциональные, практичные, эргономичные и интересные проекты.
Мои услуги включают:
ОбмерыРабочие чертежи и планы
Визуализация в 3D
Разработка концепции
Сметы и ведомости
Подбор мебели и отделочных материалов
Авторский надзор за проектом (по договоренности)
Имею высшее образование. Получила образование о профессиональной переподготовке в сфере дизайна интерьера от 2016 года. Постоянно повышаю квалификацию на тренингах, семинарах, мастер-классах и выставках.
Есть автомобиль. Расположение объекта не ставит меня в тупик.
Я мобильна и место встречи назначаю комфортное для клиента.
Общаюсь с Вами любым удобным для Вас способом: телефон, почта, WhatsApp, Viber, смс.
Тактична, коммуникабельна, пунктуальна, слышу Вас.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Визуализация 3d
- Авторский надзор
- Ремонт
под ключ
- Комплектация
- Технические чертежи
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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125363 Москва, Россия
Россия
+7-9165521215