Предоставляю услуги по дизайну интерьера жилых и коммерческих помещений. Разрабатываю функциональные, практичные, эргономичные и интересные проекты.

Мои услуги включают:

Обмеры﻿Рабочие чертежи и планы

Визуализация в 3D

Разработка концепции

Сметы и ведомости

Подбор мебели и отделочных материалов

Авторский надзор за проектом (по договоренности)

Имею высшее образование. Получила образование о профессиональной переподготовке в сфере дизайна интерьера от 2016 года. Постоянно повышаю квалификацию на тренингах, семинарах, мастер-классах и выставках.

Есть автомобиль. Расположение объекта не ставит меня в тупик.

Я мобильна и место встречи назначаю комфортное для клиента.

Общаюсь с Вами любым удобным для Вас способом: телефон, почта, WhatsApp, Viber, смс.

Тактична, коммуникабельна, пунктуальна, слышу Вас.