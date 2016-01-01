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Панкратова Наталья
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ЖК "Хорошевский" 37 кв.м, Панкратова Наталья Панкратова Наталья Спальня в стиле модерн
    ЖК "Хорошевский" 37 кв.м, Панкратова Наталья Панкратова Наталья Спальня в стиле модерн
    ЖК "Хорошевский" 37 кв.м, Панкратова Наталья Панкратова Наталья Кухня в стиле модерн
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    ЖК "Хорошевский" 37 кв.м

    Предоставляю услуги по дизайну интерьера жилых и коммерческих помещений. Разрабатываю функциональные, практичные, эргономичные и интересные проекты.

    Мои услуги включают:

    Обмеры﻿Рабочие чертежи и планы

    Визуализация в 3D

    Разработка концепции

    Сметы и ведомости

    Подбор мебели и отделочных материалов

    Авторский надзор за проектом (по договоренности)

    Имею высшее образование. Получила образование о профессиональной переподготовке в сфере дизайна интерьера от 2016 года. Постоянно повышаю квалификацию на тренингах, семинарах, мастер-классах и выставках.

    Есть автомобиль. Расположение объекта не ставит меня в тупик.

    Я мобильна и место встречи назначаю комфортное для клиента.

    Общаюсь с Вами любым удобным для Вас способом: телефон, почта, WhatsApp, Viber, смс.

    Тактична, коммуникабельна, пунктуальна, слышу Вас.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Визуализация 3d
    • Авторский надзор
    • Ремонт под ключ
    • Комплектация
    • Технические чертежи
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    125363 Москва, Россия
    Россия
    +7-9165521215
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