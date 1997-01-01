Наша фирма существует в Москве с 1997 года. Накопленный за 21 год, опыт по изготовлению межкомнатных дверей фабрика использовала для развития. За это время ассортимент продукции вырос до 90 моделей, производственные мощности расширились новыми станками с программным управлением, количество квалифицированных специалистов увеличилось.
- Услуги
- Доставка и Монтаж
- Регионы обслуживания
- Россия, СНГ и г. Химки, Россия
- Награды компании
- Лучшая мебель в России
- Адрес
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ул. Бутаково дом 4
141435 г. Химки, Россия
Россия
+7-9647778484 www.interiohome.ru
Законное владение
МО, г. Химки, ул. Ивановская, дом 7А, кв. 64