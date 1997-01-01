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ИП Татарханов Адам Мусаевич
Двери г. Химки, Россия
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    • Наша фирма существует в Москве с 1997 года. Накопленный за 21 год, опыт по изготовлению межкомнатных дверей фабрика использовала для развития. За это время ассортимент продукции вырос до 90 моделей, производственные мощности расширились новыми станками с программным управлением, количество квалифицированных специалистов увеличилось.

    Услуги
    Доставка и Монтаж
    Регионы обслуживания
    Россия, СНГ и г. Химки, Россия
    Награды компании
    Лучшая мебель в России
    Адрес
    ул. Бутаково дом 4
    141435 г. Химки, Россия
    Россия
    +7-9647778484 www.interiohome.ru
    Законное владение

    МО, г. Химки, ул. Ивановская, дом 7А, кв. 64

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