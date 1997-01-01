Наша фирма существует в Москве с 1997 года. Накопленный за 21 год, опыт по изготовлению межкомнатных дверей фабрика использовала для развития. За это время ассортимент продукции вырос до 90 моделей, производственные мощности расширились новыми станками с программным управлением, количество квалифицированных специалистов увеличилось.