Дизайн студия ХАТА Харьков — это новое направление в дизайне интерьера!

Наши идеи — это стремительно развивающие и набирающие популярность интерьеры. Мы заряжаем наши проекты большим зарядом позитива,драйва,успеха так сильно ,что при осуществлении ремонта нам всегда способствует удача! Отличие нашей команды еще в том, что мы беремся за любую работу в независимости от сложности, квадратных метров или стоимости! Каждый заслуживает жить в прекрасном интерьере и мы по возможности стараемся предоставить такую возможность!