Дизайн студия ХАТА Харьков — это новое направление в дизайне интерьера!
Наши идеи — это стремительно развивающие и набирающие популярность интерьеры. Мы заряжаем наши проекты большим зарядом позитива,драйва,успеха так сильно ,что при осуществлении ремонта нам всегда способствует удача! Отличие нашей команды еще в том, что мы беремся за любую работу в независимости от сложности, квадратных метров или стоимости! Каждый заслуживает жить в прекрасном интерьере и мы по возможности стараемся предоставить такую возможность!
- Услуги
- Дизайн интерьера любой сложности
- ремонт под ключ
- проектирование и перепланировки помещений
- комплектация и декорирование помещений
- 3d визуализация под заказ
- Регионы обслуживания
- Харьков
- Адрес
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проспект Науки,38
61085 Харьков
Украина
+380-674158689 xata-design.com
Харьков,проспект Науки,38