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ХаТа – design
Дизайнеры интерьера Харьков
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Яркий проект от студии ХАТА ! , ХаТа - design ХаТа - design Спальня в эклектичном стиле Дерево Бирюзовый
    Яркий проект от студии ХАТА ! , ХаТа - design ХаТа - design Маленькие спальни Бетон Бирюзовый
    Яркий проект от студии ХАТА ! , ХаТа - design ХаТа - design Спальня в скандинавском стиле Белый
    +23
    Яркий проект от студии ХАТА !
    Красивый стильный проект от студии ХАТА в Италии! , ХаТа - design ХаТа - design Гостиные в эклектичном стиле
    Красивый стильный проект от студии ХАТА в Италии! , ХаТа - design ХаТа - design Гостиные в эклектичном стиле
    Красивый стильный проект от студии ХАТА в Италии! , ХаТа - design ХаТа - design Балконы и веранды в эклектичном стиле
    +17
    Красивый стильный проект от студии ХАТА в Италии!
    Мужская нежность, ХаТа - design ХаТа - design Гостиная в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    Мужская нежность, ХаТа - design ХаТа - design Кухня в стиле минимализм
    Мужская нежность, ХаТа - design ХаТа - design Кухня в стиле минимализм
    +12
    Мужская нежность
    Парижский шик, ХаТа - design ХаТа - design Спальня в скандинавском стиле
    Парижский шик, ХаТа - design ХаТа - design Спальня в скандинавском стиле
    Парижский шик, ХаТа - design ХаТа - design Спальня в скандинавском стиле
    +18
    Парижский шик
    Арт деко в частном доме, ХаТа - design ХаТа - design Детская комнатa в классическом стиле Дерево Бежевый
    Арт деко в частном доме, ХаТа - design ХаТа - design Детская комнатa в классическом стиле
    Арт деко в частном доме, ХаТа - design ХаТа - design Кухня в классическом стиле
    +24
    Арт деко в частном доме
    Деревянный бум, ХаТа - design ХаТа - design Гостиная в стиле минимализм
    Деревянный бум, ХаТа - design ХаТа - design Ванная комната в стиле минимализм
    Деревянный бум, ХаТа - design ХаТа - design Ванная комната в стиле минимализм
    +23
    Деревянный бум
    Показать все 18 проекты

    Дизайн студия ХАТА Харьков — это новое направление в дизайне интерьера!
    Наши идеи — это стремительно развивающие и набирающие популярность интерьеры. Мы заряжаем наши проекты большим зарядом позитива,драйва,успеха так сильно ,что при осуществлении ремонта нам всегда способствует удача! Отличие нашей команды еще в том, что мы беремся за любую работу в независимости от сложности, квадратных метров или стоимости! Каждый заслуживает жить в прекрасном интерьере и мы по возможности стараемся предоставить такую возможность!

    Услуги
    • Дизайн интерьера любой сложности
    • ремонт под ключ
    • проектирование и перепланировки помещений
    • комплектация и декорирование помещений
    • 3d визуализация под заказ
    Регионы обслуживания
    Харьков
    Адрес
    проспект Науки,38
    61085 Харьков
    Украина
    +380-674158689 xata-design.com
    Законное владение

    Харьков,проспект Науки,38

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