Строительство малоэтажных домов по каркасной технологии, из СИП панелей, грин борд, профилированного бруса, пеноблоков, газоблоков.
Ремонт и модернизация домов .
Монтаж инженерных коммуникаций под ключ.
Ремонт и модернизация инженерных коммуникаций.
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- Москва и Россия
- Адрес
-
25-й км МКАД внешняя сторона, вл.1, выставочный дом №7
109145 Москва, Россия
Россия
+7-4956422058 www.albost.ru
Законное владение
117393, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22 корпус 1, помещение 3н ком 1