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Альбострой
Строители Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом по проекту 8905, Альбострой Альбострой Дома с террасами
    Дом по проекту 8905, Альбострой Альбострой
    Дом по проекту 8905, Альбострой Альбострой
    Дом по проекту 8905
    Дом по проекту 1190, Альбострой Альбострой Дома в классическом стиле
    Дом по проекту 1190, Альбострой Альбострой Дома в классическом стиле
    Дом по проекту 1190, Альбострой Альбострой
    +1
    Дом по проекту 1190
    Дом по проекту 9801-2, Альбострой Альбострой Дома в классическом стиле
    Дом по проекту 9801-2, Альбострой Альбострой
    Дом по проекту 9801-2, Альбострой Альбострой
    Дом по проекту 9801-2

    Строительство малоэтажных домов по каркасной технологии, из СИП панелей, грин борд, профилированного бруса, пеноблоков, газоблоков.

    Ремонт и модернизация домов .

    Монтаж инженерных коммуникаций под ключ.

    Ремонт и модернизация инженерных коммуникаций.

    Услуги
    • стоительство
    • строительство под ключ
    • строительство каркасных домов
    • СИП
    • монтаж инженерных коммуникаций
    • модернизация домов
    • каркасные дома
    • каркасный
    • дом из СИП
    • дом
    • баня
    • брус
    • дома из дерева
    • инженерные коммуникации
    • отопление
    • вентиляция
    • электроснабжение
    • строительство малоэтажных домов
    • водоснабжение
    • Строительство домов из СИП
    • строительство домов из пеноблока
    • строительство домов из газоблока
    • дача
    • коттедж
    • строительство домов из СИП
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    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    25-й км МКАД внешняя сторона, вл.1, выставочный дом №7
    109145 Москва, Россия
    Россия
    +7-4956422058 www.albost.ru
    Законное владение

    117393, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22 корпус 1, помещение 3н ком 1


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