Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
LEVEL80 | architects
Архитекторы Минск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Фото обложки - Pixel House, LEVEL80 | architects LEVEL80 | architects Дома в стиле модерн
    Фото обложки - Pixel House

    Наше архитектурное бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, а также дизайном интерьеров. С чувством сожаления мы смотрим на ультрамариново-синие металлочерепичные кровли, яичного цвета фасады. Мы болеем за хорошую, европейского уровня, архитектуру. Мы практики. 80 процентов наших проектов строятся и мы не занимаемся бумажной архитектурой. Наша цель – воплотить красивую картинку в реальности. Нам это удается благодаря давно сформированому ядру компании из опытных архитекторов, разноцветному подразделению молодых архитекторов и чувству юмора.

    Услуги
    • Проектирование жилых и общественных зданий
    • дизайн интерьера. Предметный дизайн. Дизайн городской среды.
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    Ул. Кульман 31
    220040 Минск
    Беларусь
    +375-447080074 level80.by

    Отзыв

    Пашев Андрей
    около 5 лет назад
    Алексей Зановский
    больше 5 лет назад
    Sergey Sanikovich
    Лучшая студия архитектуры
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
      Add SEO element