Наше архитектурное бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, а также дизайном интерьеров. С чувством сожаления мы смотрим на ультрамариново-синие металлочерепичные кровли, яичного цвета фасады. Мы болеем за хорошую, европейского уровня, архитектуру. Мы практики. 80 процентов наших проектов строятся и мы не занимаемся бумажной архитектурой. Наша цель – воплотить красивую картинку в реальности. Нам это удается благодаря давно сформированому ядру компании из опытных архитекторов, разноцветному подразделению молодых архитекторов и чувству юмора.