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ГК <q>Евродом</q>
Строители Нахабино, Московская область, Россия
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  • Стать Премиум
    • За время 18 лет работы сформировался профессиональный коллектив способный воплотить ваши идеи в реальность. Архитекторы и дизайнеры помогут представить Вам облик вашего коттеджа или квартиры в проекте и наши мастера качественно и в сроки построят дом или выполнят отделку квартиры в Москве или Московской области. Мы используем современные отделочные материала и технологии производства работ. Преимущества работы с нами:1.Выезд для обмеров и составление сметы бесплатно.
    • 2. Готовность познакомить Вас с текущими объектами.

    3.Услуги о согласовании перепланировки в МВК.

    4. Скидки на отделочные материалы , кондиционеры, мебель, жалюзи, окна ПВХ

    5. Строгое выполнение работы в срок, оговоренный договором.

    6.Соблюдение технологий, высокое качество работ.

    7.Авторское изготовление мебели и элементов декора из гипсокартоновых листов (ГКЛ)Работа с различными видами декоративных покрытий (венецианская штукатурка, джипсус, эффект «старых стен» и т.д.)

    8.Гарантия на все виды работ от 2-х лет.Компоновка объектов системой «Умный дом»

    Услуги
    • Стрительство домов
    • ремонт квартир
    • тделка коттеджей
    • о
    • Ремонт офисов
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Нахабино
    • Московская область
    • Россия
    Адрес
    ул. Чкалова д.7
    143432 Нахабино, Московская область, Россия
    Россия
    +7-4991363279 eurohouse.com.ru
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