- За время 18 лет работы сформировался профессиональный коллектив способный воплотить ваши идеи в реальность. Архитекторы и дизайнеры помогут представить Вам облик вашего коттеджа или квартиры в проекте и наши мастера качественно и в сроки построят дом или выполнят отделку квартиры в Москве или Московской области. Мы используем современные отделочные материала и технологии производства работ. Преимущества работы с нами:1.Выезд для обмеров и составление сметы бесплатно.
- 2. Готовность познакомить Вас с текущими объектами.
3.Услуги о согласовании перепланировки в МВК.
4. Скидки на отделочные материалы , кондиционеры, мебель, жалюзи, окна ПВХ
5. Строгое выполнение работы в срок, оговоренный договором.
6.Соблюдение технологий, высокое качество работ.
7.Авторское изготовление мебели и элементов декора из гипсокартоновых листов (ГКЛ)Работа с различными видами декоративных покрытий (венецианская штукатурка, джипсус, эффект «старых стен» и т.д.)
8.Гарантия на все виды работ от 2-х лет.Компоновка объектов системой «Умный дом»
- Услуги
- Стрительство домов
- ремонт квартир
- тделка коттеджей
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- Ремонт офисов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Нахабино
- Московская область
- Россия
- Адрес
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ул. Чкалова д.7
143432 Нахабино, Московская область, Россия
Россия
+7-4991363279 eurohouse.com.ru