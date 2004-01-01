Мебельная компания, которая объединяет в себе производство "МИМ-К" и пространство для работы с дизайнерами "RUBICON".

У нас есть два филиала в Киеве:

- бул. Вацлава Гавела 16 (главный офис "МИМ-К", производство, CoWorking для дизайнера)

- ул. Новоконстантиновская 2а, бизнес-центр НВ офис 202 (офис "МИМ-К", пространство для дизайнера "RUBICON", CoWorking для дизайнера)

Мы на рынке с 2004 года, работаем в Киеве, а также по Украине (по большим проектам).

Основное направление компании - это изготовление мебели по индивидуальным проектам на заказ.

Мы активно сотрудничаем с дизайнерами интерьера, архитекторами, прорабами и строительными бригадами.Основные сегменты в которых мы работаем:

- кухни и другая мебель для дома

- офисная и торговая мебель

- мебель для ресторанов и кафе- мебель для клиник, салонов красоты

- другая мебель под заказ

Наши мощности позволяют закрывать большие объекты под ключ в необходимые для вас сроки.Варианты оплаты: с НДС, без НДС. Принимаем оплату удобным для вас способом.