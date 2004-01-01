Мебельная компания, которая объединяет в себе производство "МИМ-К" и пространство для работы с дизайнерами "RUBICON".
У нас есть два филиала в Киеве:
- бул. Вацлава Гавела 16 (главный офис "МИМ-К", производство, CoWorking для дизайнера)
- ул. Новоконстантиновская 2а, бизнес-центр НВ офис 202 (офис "МИМ-К", пространство для дизайнера "RUBICON", CoWorking для дизайнера)
Мы на рынке с 2004 года, работаем в Киеве, а также по Украине (по большим проектам).
Основное направление компании - это изготовление мебели по индивидуальным проектам на заказ.
Мы активно сотрудничаем с дизайнерами интерьера, архитекторами, прорабами и строительными бригадами.Основные сегменты в которых мы работаем:
- кухни и другая мебель для дома
- офисная и торговая мебель
- мебель для ресторанов и кафе- мебель для клиник, салонов красоты
- другая мебель под заказ
Наши мощности позволяют закрывать большие объекты под ключ в необходимые для вас сроки.Варианты оплаты: с НДС, без НДС. Принимаем оплату удобным для вас способом.
- Услуги
- изготовление и монтаж
- изготовление по проекту
- реализация дизайн-проектов
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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ул. Новоконстантиновская 2а бизнес-центр НВ офис 202
04080 Киев, Украина
Украина
+380-993726517 rubicon.kiev.ua