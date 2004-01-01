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RUBICON
Мебель и аксессуары Киев, Украина
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Проекты

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    • Офис клиники Добробут, RUBICON RUBICON КухняКухонная мебель
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    Реализованные дизайн-проекты, RUBICON RUBICON Рабочий кабинет Шкафы и полки
    Реализованные дизайн-проекты, RUBICON RUBICON КухняКухонная мебель
    Реализованные дизайн-проекты, RUBICON RUBICON КухняКухонная мебель
    Реализованные дизайн-проекты

    Мебельная компания, которая объединяет в себе производство "МИМ-К" и пространство для работы с дизайнерами "RUBICON".

    У нас есть два филиала в Киеве:

    - бул. Вацлава Гавела 16 (главный офис "МИМ-К", производство, CoWorking для дизайнера)

    - ул. Новоконстантиновская 2а, бизнес-центр НВ офис 202 (офис "МИМ-К", пространство для дизайнера "RUBICON", CoWorking для дизайнера)

    Мы на рынке с 2004 года, работаем в Киеве, а также по Украине (по большим проектам).

    Основное направление компании - это изготовление мебели по индивидуальным проектам на заказ.

    Мы активно сотрудничаем с дизайнерами интерьера, архитекторами, прорабами и строительными бригадами.Основные сегменты в которых мы работаем:

    - кухни и другая мебель для дома

    - офисная и торговая мебель

    - мебель для ресторанов и кафе- мебель для клиник, салонов красоты

    - другая мебель под заказ

    Наши мощности позволяют закрывать большие объекты под ключ в необходимые для вас сроки.Варианты оплаты: с НДС, без НДС. Принимаем оплату удобным для вас способом.

    Услуги
    • изготовление и монтаж
    • изготовление по проекту
    • реализация дизайн-проектов
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    ул. Новоконстантиновская 2а бизнес-центр НВ офис 202
    04080 Киев, Украина
    Украина
    +380-993726517 rubicon.kiev.ua
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