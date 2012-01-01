От идеи до полного воплощения.Занимаюсь проектированием интерьеров с 2012 года, сразу после окончания Уральской Архитектурной Академии. Однако, мой творческий путь начался еще в детстве - мои родители творческие люди. Папа - художник и в свое время он занимался всем: от эскизов общественных и частных интерьеров до полного воплощения - сам расписывал на стенах фрески, укладывал художественную мозаику, вырезал из дерева кружева. Конечно, имея такую поддержку мой выбор не был случайным. Искусство у меня в крови!Чувство гармонии в интерьере, гармонии для каждого отдельно взятого заказчика - это для меня главная цель. Я проникаюсь в каждый проект, люблю работать в различных стилях - каждый прекрасен по - своему. И, конечно, нет ничего прекраснее, чем воплощение мечты - когда картинка становится объемной, осязаемой начинает наполняться деталями и оживать - это истинное искусство!