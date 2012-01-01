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ANNA GANUS
Дизайнеры интерьера Екатеринбург, Россия
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Проекты

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    • Монохромные линии, ANNA GANUS ANNA GANUS Гостиная в стиле минимализм
    Монохромные линии, ANNA GANUS ANNA GANUS Гостиная в стиле минимализм
    Монохромные линии, ANNA GANUS ANNA GANUS Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +28
    Монохромные линии

    От идеи до полного воплощения.Занимаюсь проектированием интерьеров с 2012 года, сразу после окончания Уральской Архитектурной Академии.  Однако, мой творческий путь начался еще в детстве - мои родители творческие люди. Папа - художник и в свое время он занимался всем: от эскизов общественных и частных интерьеров до полного воплощения - сам расписывал на стенах фрески, укладывал художественную мозаику, вырезал из дерева кружева. Конечно, имея такую поддержку мой выбор не был случайным. Искусство у меня в крови!Чувство гармонии в интерьере, гармонии для каждого отдельно взятого заказчика - это для меня главная цель. Я проникаюсь в каждый проект, люблю работать в различных стилях - каждый прекрасен по - своему. И, конечно, нет ничего прекраснее, чем воплощение мечты - когда картинка становится объемной, осязаемой начинает наполняться деталями и оживать - это истинное искусство!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн интерьера под ключ
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Проектирование
    • Перепланировка
    • Согласование перепланировки
    • Строительные чертежи
    • Изготовление мебели на заказ
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    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Россия
    Адрес
    ул. Малышева, 8
    620000 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9001992208 annaganus.pro
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