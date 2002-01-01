Компания «ORRO MOSAIC» является производителем и импортером мозаики и представляет свою продукцию на российском рынке c 2002 года. На сегодняшний день, бренд «ОRRO» успешно зарекомендовал себя в России. Компания имеет свои представительства в Москве, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.
- Услуги
- Продажа керамогранита и мозаики
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва, Россия
- Награды компании
- Особая гордость – множество замечательных реализованных проектов, где использовался качественный керамический гранит, это и частные, коммерческие и социально значимые объекты на всей территории России: от Камчатки до Махачкалы. А также многочисленные торговые центры, офисные здания, жилые косплексы, ресторанные и развлекательные комплексы, спортивные сооружения в Улан-Удэ, Якутске, Новосибирске, Томске, Красноярске, и других городах.
- Адрес
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ул. Шумкина, 26А строение 5
107113 Москва, Россия
Россия
+7-9035065959 msk.orromosaic.ru
Законное владение
630132,г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом № 20