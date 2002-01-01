Компания «ORRO MOSAIC» является производителем и импортером мозаики и представляет свою продукцию на российском рынке c 2002 года. На сегодняшний день, бренд «ОRRO» успешно зарекомендовал себя в России. Компания имеет свои представительства в Москве, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.