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Дом Мозаики
Плитка и камень Москва, Россия
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    • Компания «ORRO MOSAIC» является производителем и импортером мозаики и представляет свою продукцию на российском рынке c 2002 года. На сегодняшний день, бренд «ОRRO» успешно зарекомендовал себя в России. Компания имеет свои представительства в Москве, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.

    Услуги
    Продажа керамогранита и мозаики
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва, Россия
    Награды компании
    Особая гордость – множество замечательных реализованных проектов, где использовался качественный керамический гранит, это и частные, коммерческие и социально значимые объекты на всей территории России: от Камчатки до Махачкалы. А также многочисленные торговые центры, офисные здания, жилые косплексы, ресторанные и развлекательные комплексы, спортивные сооружения в Улан-Удэ, Якутске, Новосибирске, Томске, Красноярске, и других городах.
    Адрес
    ул. Шумкина, 26А строение 5
    107113 Москва, Россия
    Россия
    +7-9035065959 msk.orromosaic.ru
    Законное владение

    630132,г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом № 20

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