Виктория Землянская - профессиональный дизайнер интерьера. Разрабатываю проекты в разных стилистических направлениях. Индивидуальный подход к каждому клиенту и его помещению. Работаю быстро и качественно, проекты сдаются точно в срок. С радостью помогу Вам создать уютный, функциональный и эстетический интерьер вокруг Вас.
- Услуги
- Дизайнер интерьера, дизайн-проект и дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Ростовская область
- Адыгея
- Ставропольский край
- Краснодарский край
- Краснодарский
- Россия
- Адрес
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Красная 100
350028 Краснодарский, Краснодарский край, Россия
Россия
+7-9883565884 www.instagram.com/zemlyanskaya_design