Виктория Землянская - профессиональный дизайнер интерьера. Разрабатываю проекты в разных стилистических направлениях. Индивидуальный подход к каждому клиенту и его помещению. Работаю быстро и качественно, проекты сдаются точно в срок. С радостью помогу Вам создать уютный, функциональный и эстетический интерьер вокруг Вас.