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Дизайнер интерьера @zemlyanskaya_design
Дизайнеры интерьера Краснодарский, Краснодарский край, Россия
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    Виктория Землянская - профессиональный дизайнер интерьера. Разрабатываю проекты в разных стилистических направлениях. Индивидуальный подход к каждому клиенту и его помещению. Работаю быстро и качественно, проекты сдаются точно в срок. С радостью помогу Вам создать уютный, функциональный и эстетический интерьер вокруг Вас.

    Услуги
    Дизайнер интерьера, дизайн-проект и дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Ростовская область
    • Адыгея
    • Ставропольский край
    • Краснодарский край
    • Краснодарский
    • Россия
    Адрес
    Красная 100
    350028 Краснодарский, Краснодарский край, Россия
    Россия
    +7-9883565884 www.instagram.com/zemlyanskaya_design
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