Дизайн-проектирование жилых интерьеров.
Добрый день! Меня зовут Екатерина - я дизайнер интерьеров.
Предлагаю Вам совместно создать комфортный и красивый
интерьер Вашей квартиры или дома.
Представляю Вам 3 пакета услуг:
- Планировочное решение. В данном пакете Вы получите 2-3
варианта расстановки мебели, план демонтажа и план монтажа.
- Технический дизайн-проект. В состав технического проекта
входит: планировочное решение, план демонтажа, план монтажа, планы пола,
потолка, расстановки света, расположения розеток, схема размещения
сантехнических приборов.
- Полный дизайн проект включает в себя всю рабочую
документацию, подбор материалов, мебели и света, коллажи. По желанию
фотореалистичные 3д-визуализации.
Если Вас заинтересовали данные предложения, я вышлю Вам
более подробную информацию с примерами проектов.
Обращайтесь, и мы вместе с Вами наполним теплом и уютом Ваш
дом.
- Услуги
- Планировочное решение
- Технический дизайн-проект
- Полный дизайн-проект
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- удаленно Москва и другие регионы России
- Адрес
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620135 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-9827131909 shetsdesign.wixsite.com/mysite