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Екатерина Шец
Дизайнеры интерьера Екатеринбург, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в г.Иркутске, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в г.Иркутске, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в г.Иркутске, Екатерина Шец Екатерина Шец Детская комнатa в скандинавском стиле
    +2
    Квартира в г.Иркутске
    Загородный дом, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в классическом стиле
    +2
    Загородный дом
    Квартира в Москве, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Москве, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Москве
    Квартира в Иркутске, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Иркутске, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Иркутске
    Квартира в Челябинске, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Челябинске, Екатерина Шец Екатерина Шец Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Челябинске, Екатерина Шец Екатерина Шец Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в Челябинске

    Дизайн-проектирование жилых интерьеров.

    Добрый день! Меня зовут Екатерина - я дизайнер интерьеров.

    Предлагаю Вам совместно создать комфортный и красивый

    интерьер Вашей квартиры или дома.


    Представляю Вам 3 пакета услуг:

    - Планировочное решение. В данном пакете Вы получите 2-3

    варианта расстановки мебели, план демонтажа и план монтажа.

    - Технический дизайн-проект. В состав технического проекта

    входит: планировочное решение, план демонтажа, план монтажа, планы пола,

    потолка, расстановки света, расположения розеток, схема размещения

    сантехнических приборов.

    - Полный дизайн проект включает в себя всю рабочую

    документацию, подбор материалов, мебели и света, коллажи. По желанию

    фотореалистичные 3д-визуализации.


    Если Вас заинтересовали данные предложения, я вышлю Вам

    более подробную информацию с примерами проектов.

    Обращайтесь, и мы вместе с Вами наполним теплом и уютом Ваш

    дом.  

    Услуги
    • Планировочное решение
    • Технический дизайн-проект
    • Полный дизайн-проект
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • удаленно Москва и другие регионы России
    Адрес
    620135 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9827131909 shetsdesign.wixsite.com/mysite
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