Дизайн-проектирование жилых интерьеров.

Добрый день! Меня зовут Екатерина - я дизайнер интерьеров.

Предлагаю Вам совместно создать комфортный и красивый

интерьер Вашей квартиры или дома.





Представляю Вам 3 пакета услуг:

- Планировочное решение. В данном пакете Вы получите 2-3

варианта расстановки мебели, план демонтажа и план монтажа.

- Технический дизайн-проект. В состав технического проекта

входит: планировочное решение, план демонтажа, план монтажа, планы пола,

потолка, расстановки света, расположения розеток, схема размещения

сантехнических приборов.

- Полный дизайн проект включает в себя всю рабочую

документацию, подбор материалов, мебели и света, коллажи. По желанию

фотореалистичные 3д-визуализации.





Если Вас заинтересовали данные предложения, я вышлю Вам

более подробную информацию с примерами проектов.

Обращайтесь, и мы вместе с Вами наполним теплом и уютом Ваш

дом.