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IZZYSTROY
Переделка и ремонт Москва, Россия
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    Студия ремонта «IZZYSTROY» - оказывает широкий спектр услуг в строительстве, от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию «под ключ». Основными направлениями студии являются: комплексный ремонт коттеджей и квартир под ключ,  монтаж инженерных систем и коммуникаций, а так же разработка дизайн-проекта совместно с нашими партнерами.
    Услуги
    • Ремонт квартир под ключ
    • Черновой ремонт
    • Инженерные услуги
    • Электромонтаж
    • Отопление
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    г. Москва, Пролетарский проспект, 18к4
    115477 Москва, Россия
    Россия
    +7-9269856394 izzystroy.ru
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