Студия ремонта «IZZYSTROY» - оказывает широкий спектр услуг в строительстве, от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию «под ключ». Основными направлениями студии являются: комплексный ремонт коттеджей и квартир под ключ, монтаж инженерных систем и коммуникаций, а так же разработка дизайн-проекта совместно с нашими партнерами.
- Услуги
- Ремонт квартир под ключ
- Черновой ремонт
- Инженерные услуги
- Электромонтаж
- Отопление
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
-
г. Москва, Пролетарский проспект, 18к4
115477 Москва, Россия
Россия
+7-9269856394 izzystroy.ru