Студия ремонта «IZZYSTROY» - оказывает широкий спектр услуг в строительстве, от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию «под ключ». Основными направлениями студии являются: комплексный ремонт коттеджей и квартир под ключ, монтаж инженерных систем и коммуникаций, а так же разработка дизайн-проекта совместно с нашими партнерами.

Услуги Ремонт квартир под ключ

Черновой ремонт

Инженерные услуги

Электромонтаж

Отопление Регионы обслуживания Москва и Россия Адрес г. Москва, Пролетарский проспект, 18к4

115477 Москва, Россия

Россия

+7-9269856394 izzystroy.ru