Интернет-магазин ООО «МЕБЕЛЬБЕРУ» предлагает мебель от фабрик- производителей «Арника», «BTS», «DOMANI», «Ижмебель», «Интеди», «Глазовская мебельная фабрика», «Заречье»,«SAKURA», «ТЭКС» и др. по доступным ценам. Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

Здесь вы можете купить корпусную, кухонную и мягкую мебель от производителей, минуя наценки розничных магазинов и гипермаркетов среднего, эконом и бизнес класса. Предлагаемые нами коллекции создаются с учетом перспективных тенденций в мебельной моде. Это всегда актуальные цвета, формы и современные фактуры материалов.