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MEBELBERY
Мебель и аксессуары Moskva, Россия
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    • Интернет-магазин  ООО «МЕБЕЛЬБЕРУ»  предлагает мебель от фабрик- производителей «Арника», «BTS», «DOMANI», «Ижмебель», «Интеди», «Глазовская мебельная фабрика», «Заречье»,«SAKURA», «ТЭКС» и др. по доступным ценам. Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

    Здесь вы можете купить корпусную, кухонную и мягкую мебель от производителей, минуя наценки розничных магазинов и гипермаркетов среднего, эконом и бизнес класса. Предлагаемые нами коллекции создаются с учетом перспективных тенденций в мебельной моде. Это всегда актуальные цвета, формы и современные фактуры материалов.

    Регионы обслуживания
    Москва и МО и Moskva, Россия
    Адрес
    127549 Moskva, Россия
    Россия
    +7-9853316710 mebelbery.com
    Законное владение

    127549, Москва г, Алтуфьевское ш, дом 60


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