Интернет-магазин ООО «МЕБЕЛЬБЕРУ» предлагает мебель от фабрик- производителей «Арника», «BTS», «DOMANI», «Ижмебель», «Интеди», «Глазовская мебельная фабрика», «Заречье»,«SAKURA», «ТЭКС» и др. по доступным ценам. Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Здесь вы можете купить корпусную, кухонную и мягкую мебель от производителей, минуя наценки розничных магазинов и гипермаркетов среднего, эконом и бизнес класса. Предлагаемые нами коллекции создаются с учетом перспективных тенденций в мебельной моде. Это всегда актуальные цвета, формы и современные фактуры материалов.
- Регионы обслуживания
- Москва и МО и Moskva, Россия
- Адрес
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127549 Moskva, Россия
Россия
+7-9853316710 mebelbery.com
127549, Москва г, Алтуфьевское ш, дом 60