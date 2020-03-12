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Omnia Home
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Детские напольные вешалки Ms. Cat, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор Фанера
    Детские напольные вешалки Ms. Cat
    Детские напольные вешалки Mr.Cat, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор Фанера
    Детские напольные вешалки Mr.Cat, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор Фанера
    Детские напольные вешалки Mr.Cat, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор Фанера
    Детские напольные вешалки Mr.Cat
    Детские напольные вешалки UFO, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор Фанера
    Детские напольные вешалки UFO, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор
    Детские напольные вешалки UFO, Omnia Home Omnia Home Детская комнатаАксессуары и декор Фанера
    Детские напольные вешалки UFO
    Приставной столик Flexible, Omnia Home Omnia Home ГостинаяДиваны и журнальные столики Фанера Эффект древесины
    Приставной столик Flexible, Omnia Home Omnia Home Балкон, веранда и террасаМебель Фанера Эффект древесины
    Приставной столик Flexible, Omnia Home Omnia Home Ванная комнатаМебель для ванной Фанера
    Приставной столик Flexible

    Мы создаем мебель и предметы интерьера из берёзовой фанеры. Наша главная цель не просто создавать удобную и функциональную мебель, но и дарить людям позитивные эмоции от окружающего их пространства. Мы стремимся к оригинальным и запоминающимся решениям в организации пространства с учетом комфортного использования. 

    Дизайн Omnia Home - это минимализм с характером. Каждое изделие Omnia Home 

    выполнено с любовью к своему делу и вниманием к каждой детали.

    Регионы обслуживания
    Россия и Москва, Россия
    Адрес
    2-й Грайвороновский пр-д, д. 4 стр. 5
    109518 Москва, Россия
    Россия
    +7-9169020410
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