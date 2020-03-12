Мы создаем мебель и предметы интерьера из берёзовой фанеры. Наша главная цель не просто создавать удобную и функциональную мебель, но и дарить людям позитивные эмоции от окружающего их пространства. Мы стремимся к оригинальным и запоминающимся решениям в организации пространства с учетом комфортного использования.
Дизайн Omnia Home - это минимализм с характером. Каждое изделие Omnia Home
выполнено с любовью к своему делу и вниманием к каждой детали.
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва, Россия
- Адрес
-
2-й Грайвороновский пр-д, д. 4 стр. 5
109518 Москва, Россия
Россия
+7-9169020410