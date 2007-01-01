Мы - небольшая и дружная команда профессионалов в строительстве чей девиз - качество и довольные клиенты прежде всего. Работаем в сфере строительства частных домов и ремонта более 12 лет, у нас обширное портфолио красивых и качественных реализованных проектов. С 2007 года нами построено более 100 разных проектов домов средней площадью от 180 м2. Строим мы дома из разных материалов, но большую часть в нашем послужном списке занимают деревянные дома: -дома из клеенного бруса, -каркасные дома по финской технологии, -дома из профилированного сухого бруса -комбинированные, где первый этаж выполнен из газоблока либо керамоблока либо керамзитобетонного блока, а второй - деревянный.