Основная цель компании FACTURA - создавать обои, способные стать ориентиром дизайна для современной визуальной культуры. Анализируя мировой рынок интерьерного дизайна, наблюдая за тенденциями в современном искусстве, и вдохновляясь высокими образцами классического изобразительного искусства, мы стремимся для каждой нашей модели найти яркий образ, концепцию. Обои FACTURA становятся органичной частью интерьера нашего клиента, преобразовывая пространство и приближая человека к его желаемому внутреннему состоянию, настроению.

Услуги Дизайнерская разработка обоев

Производство обоев Регионы обслуживания Россия и Санкт-Петербург Адрес Красногвардейская площадь, 3Е

195112 Санкт-Петербург

Россия

+7-9313032373