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FACTURA
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Проекты

Новый проект
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    • Обои TROPICAL, FACTURA FACTURA Спальня в тропическом стиле
    Обои TROPICAL, FACTURA FACTURA Гостиная в тропическом стиле
    Обои TROPICAL
    Обои WONDERLAND, FACTURA FACTURA Детская комнатa в скандинавском стиле
    Обои WONDERLAND, FACTURA FACTURA Спальня в скандинавском стиле
    Обои WONDERLAND
    Обои BALLOONS, FACTURA FACTURA Спальня в скандинавском стиле
    Обои BALLOONS, FACTURA FACTURA Детская комнатa в скандинавском стиле
    Обои BALLOONS
    Обои SELENION, FACTURA FACTURA Спальня в классическом стиле
    Обои SELENION, FACTURA FACTURA Гостиная в классическом стиле
    Обои SELENION
    Обои FAIRY TALE, FACTURA FACTURA Детская комнатa в скандинавском стиле
    Обои FAIRY TALE, FACTURA FACTURA Детская комнатa в скандинавском стиле
    Обои FAIRY TALE
    Основная цель компании FACTURA - создавать обои, способные стать ориентиром дизайна для современной визуальной культуры. Анализируя мировой рынок интерьерного дизайна, наблюдая за тенденциями в современном искусстве, и вдохновляясь высокими образцами классического изобразительного искусства, мы стремимся для каждой нашей модели найти яркий образ, концепцию. Обои FACTURA становятся органичной частью интерьера нашего клиента, преобразовывая пространство и приближая человека к его желаемому внутреннему состоянию, настроению.
    Услуги
    • Дизайнерская разработка обоев
    • Производство обоев
    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    Красногвардейская площадь, 3Е
    195112 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9313032373
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