Дизайн студия Арт Линия в лице дизайнеров Коровин Сергей и Вероника Трескова , занимается разработкой дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, авторским сопровождением до полной реализации проекта интерьера. Опыт более 15 лет.