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Арт Линия
Дизайнеры Томск, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Душевая комната в классическом стиле, Арт Линия Арт Линия
    Душевая комната в классическом стиле, Арт Линия Арт Линия
    Душевая комната в классическом стиле, Арт Линия Арт Линия
    Душевая комната в классическом стиле
    Комната для мальчика, Арт Линия Арт Линия
    Комната для мальчика, Арт Линия Арт Линия
    Комната для мальчика, Арт Линия Арт Линия
    Комната для мальчика
    Гостиная, второй свет, Арт Линия Арт Линия
    Гостиная, второй свет, Арт Линия Арт Линия
    Гостиная, второй свет, Арт Линия Арт Линия
    +1
    Гостиная, второй свет

    Дизайн студия Арт Линия в лице дизайнеров Коровин Сергей и Вероника Трескова , занимается разработкой дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, авторским сопровождением до полной реализации проекта интерьера. Опыт более 15 лет.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • экстерьер
    • авторский контроль
    • дизайн проект
    Регионы обслуживания
    • Томск
    • Томская область
    • Кемерово
    • Кемеровская область
    • Новосибирск
    • Новосибирская область. Удаленно по всему миру.
    Адрес
    проспект Комсомольский д.10, офис 1
    634021 Томск, Россия
    Россия
    +7-9138545716 artline.tomsk.ru
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