Дизайн студия Арт Линия в лице дизайнеров Коровин Сергей и Вероника Трескова , занимается разработкой дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, авторским сопровождением до полной реализации проекта интерьера. Опыт более 15 лет.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- экстерьер
- авторский контроль
- дизайн проект
- Регионы обслуживания
- Томск
- Томская область
- Кемерово
- Кемеровская область
- Новосибирск
- Новосибирская область. Удаленно по всему миру.
- Адрес
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проспект Комсомольский д.10, офис 1
634021 Томск, Россия
Россия
+7-9138545716 artline.tomsk.ru