Матрас.ру предлагает большой выбор матрасов и
сопутствующих предметов для спокойного, восстановительного сна. Проснуться
бодрым и полным сил можно только если использовать для отдыха матрас или
подушку, с индивидуально подобранными характеристиками. Ассортимент продукции
нацелен на самых требовательных покупателей и готов соответствовать всем
пожеланиям. Весь товар сертифицирован и изготовлен в условиях сохранения
окружающей среды. Готовы предоставить лучшие цены и быструю доставку по Пушкине
и другие города РФ.
- Регионы обслуживания
- Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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ул. Московская, д. 25
196601 Пушкин, Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8126027438 pushkin.matras.ru