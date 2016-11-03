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Строй группа
Строители Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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    • Летняя площадка ресторана "Руккола", "Вареничная", Строй группа Строй группа
    Летняя площадка ресторана "Руккола", "Вареничная", Строй группа Строй группа
    Летняя площадка ресторана "Руккола", "Вареничная", Строй группа Строй группа
    +7
    Летняя площадка ресторана "Руккола", "Вареничная"
    Выбираем для заказчика варианты гостевого домика с "вариантами барбекю" )), Строй группа Строй группа Маленькие дома Дерево
    Выбираем для заказчика варианты гостевого домика с "вариантами барбекю" )), Строй группа Строй группа Маленькие дома
    Выбираем для заказчика варианты гостевого домика с "вариантами барбекю" )), Строй группа Строй группа Маленькие дома
    +12
    Выбираем для заказчика варианты гостевого домика с "вариантами барбекю" ))
    монтаж котельной загородного дома, Строй группа Строй группа
    монтаж котельной загородного дома, Строй группа Строй группа
    монтаж котельной загородного дома, Строй группа Строй группа
    +1
    монтаж котельной загородного дома
    Оформление санузла., Строй группа Строй группа Ванная в стиле лофт Дерево Белый
    Оформление санузла.
    Проектирование систем бассейна, Строй группа Строй группа
    Проектирование систем бассейна, Строй группа Строй группа
    Проектирование систем бассейна, Строй группа Строй группа
    +4
    Проектирование систем бассейна

    Группа «Строй Групп» — опытный, динамично развивающийся коллектив прекрасных специалистов, который успешно работает на российском рынке коттеджного и промышленного домостроения более 25 лет. Мы специализируемся на промышленном и гражданском строительстве, проектировании зданий и сооружений, проектировании инженерных систем, благоустройства участка застройки и дренажных систем. Полное инженерное обеспечение зданий. Проектируем, производим и строим деревянные дома, бани из сибирского кедра, лиственницы и ангарской сосны, это экологическая чистота, долговечность и природная красота Вашего дома. Мы осуществляем полный контроль в производстве и жесткий контроль качества продукции от заготовки леса до получения конечного изделия.

    Услуги
    • Проектированиеархитектурное. Инженерные системы. Отопение
    • электрика
    • отопление
    • вода
    • канализация
    • проектирование
    • дренаж
    • л
    • благоустройство
    • кровельные работы
    • освещение
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и область и Москва, Россия
    Адрес
    141700 Москва, Россия
    Россия
    +7-9165422428

    Отзыв

    Строй группа
    удовлетворительный
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2018
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