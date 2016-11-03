Группа «Строй Групп» — опытный, динамично развивающийся коллектив прекрасных специалистов, который успешно работает на российском рынке коттеджного и промышленного домостроения более 25 лет. Мы специализируемся на промышленном и гражданском строительстве, проектировании зданий и сооружений, проектировании инженерных систем, благоустройства участка застройки и дренажных систем. Полное инженерное обеспечение зданий. Проектируем, производим и строим деревянные дома, бани из сибирского кедра, лиственницы и ангарской сосны, это экологическая чистота, долговечность и природная красота Вашего дома. Мы осуществляем полный контроль в производстве и жесткий контроль качества продукции от заготовки леса до получения конечного изделия.
- Услуги
- Проектированиеархитектурное. Инженерные системы. Отопение
- электрика
- отопление
- вода
- канализация
- проектирование
- дренаж
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- благоустройство
- кровельные работы
- освещение
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- Регионы обслуживания
- Москва и область и Москва, Россия
- Адрес
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141700 Москва, Россия
Россия
+7-9165422428