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Салон интерьера Премиум
Дизайнеры интерьера Харьков, Харьковская область, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ЖК Павловский Квартал. Город Харьков , Салон интерьера Премиум Салон интерьера Премиум Гостиная в стиле лофт
    ЖК Павловский Квартал. Город Харьков , Салон интерьера Премиум Салон интерьера Премиум Гостиная в стиле лофт
    ЖК Павловский Квартал. Город Харьков , Салон интерьера Премиум Салон интерьера Премиум Гостиная в стиле лофт
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    ЖК Павловский Квартал. Город Харьков

    Наша компания занимается дизайном интерьера уже не первый год. За время работы мы вышли на высокий уровень предоставления услуг в сфере ремонта и дизайна. Свои строительные бригады. Дизайн класса люкс. Три пакета услуг. Больше информации и проектов на нашем сайте.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Архитектура. Ландшафтный дизайн.
    Регионы обслуживания
    • Работаем по всему миру.
    • Харьков, Харьковская область, Украина
    Адрес
    Полтавский шлях 17
    61000 Харьков, Харьковская область, Украина
    Украина
    +380-678835432 salon-premium.com
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