Наша компания занимается дизайном интерьера уже не первый год. За время работы мы вышли на высокий уровень предоставления услуг в сфере ремонта и дизайна. Свои строительные бригады. Дизайн класса люкс. Три пакета услуг. Больше информации и проектов на нашем сайте.