Наша компания занимается дизайном интерьера уже не первый год. За время работы мы вышли на высокий уровень предоставления услуг в сфере ремонта и дизайна. Свои строительные бригады. Дизайн класса люкс. Три пакета услуг. Больше информации и проектов на нашем сайте.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Архитектура. Ландшафтный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Работаем по всему миру.
- Харьков, Харьковская область, Украина
- Адрес
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Полтавский шлях 17
61000 Харьков, Харьковская область, Украина
Украина
+380-678835432 salon-premium.com