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AcousticHouzz
Переделка и ремонт Екатеринбург, Россия
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    • Уже более 10 лет наша компания занимается разработкой и реализацией решений связанных со звуко и шумоизоляцией квартир и офисов. Наша команда осуществляет консультации и  профессиональный монтаж. Доступная цена, без маркетинговых накруток, экономичные и эффективные решения, плюс наш многолетний опыт —  дают заказчикам гарантированный результат при работе с нами. В нашей компании вы можете не только купить качественную звукоизоляцию, но и заказать монтаж в любом помещении. Если вас беспокоит шум с улицы или от соседей, то мы быстро поможем решить эту проблему. Мы предлагаем – решения! Специалисты нашей компании помогут с выбором материалов и предложат варианты шумоизоляции для усиленной защиты от посторонних шумов!

    Услуги
    • Шумоизоляция помещений
    • Консультация
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Россия
    Адрес
    ул. Начдива Онуфриева, 55
    620027 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-3433467818 acoustichouzz.ru
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