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Мельникова Света
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира с историей, Мельникова Света Мельникова Света Спальня в скандинавском стиле
    Квартира с историей, Мельникова Света Мельникова Света Спальня в скандинавском стиле
    Квартира с историей, Мельникова Света Мельникова Света Маленькие кухни
    Квартира с историей
    "Как в сказке...", Мельникова Света Мельникова Света Маленькие кухни
    "Как в сказке...", Мельникова Света Мельникова Света Маленькие спальни
    "Как в сказке...", Мельникова Света Мельникова Света Детские комната в эклектичном стиле
    "Как в сказке..."
    Балтийский берег, Мельникова Света Мельникова Света Гостиные в эклектичном стиле
    Балтийский берег, Мельникова Света Мельникова Света Маленькие кухни
    Балтийский берег, Мельникова Света Мельникова Света Маленькие кухни
    Балтийский берег

    Основная наша задача - создать исключительный, штучный, индивидуальный проект для жизни, максимально отражающий Ваши увлечения, Ваши потребности, Ваш образ жизни. Вместе мы реализуем наши проекты, а результат - самый лучший Ваш дом!

    Услуги
    • Дизайн проект квартиры
    • Дизайн проект дома
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Санкт-Петербург, Россия
    Награды компании
    Публикации реализованных объектов на сайтах популярных изданий, таких как Elle Decoration, DesignChat, Inmyroom, Houzze.
    Адрес
    197371 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9500421752 mvkube.ru
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