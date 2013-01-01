Бренд Сонум - это высококачественные матрасы, кровати и аксессуары для сна по доступным ценам, от производителя.Наши матрасы соответствуют европейским стандартам, являются ортопедическими и состоят исключительно из натуральных материалов.

В 2013 году наша компания основала бренд Сонум и начала производство высококачественных матрасов не уступающих лучшим европейским аналогам. Однако стоит отметить, что производство наших матрасов затрагивает весь цикл – мы сами производим большинство используемых материалов, поэтому наши цены значительно ниже. Линейка матрасов Сонум включает, как взрослые, так и детские модели, различающиеся по количеству пружинных блоков, размерам и наполнению. В своем производстве мы используем только высококачественные материалы, среди которых: натуральный латекс – замечательный дышащий материал с хорошими ортопедическими свойствами, кокосовая койра – изготовленная из натурального кокосового волокна, и пена с памятью формы – идеально обволакивающая ваше тело оказывая необходимую поддержку.Позже мы расширили наше производство и теперь выпускаем полный комплект мебели и аксессуаров для спальных комнат, от постельного белья, до комодов и прикроватных тумбочек. Сонум это новое слово в комфортном отдыхе!