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Интернет-магазин Сонум
Мебель и аксессуары Иваново, Россия
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    • Производство и продажа матрасов и кроватей, Интернет-магазин Сонум Интернет-магазин Сонум Спальная комната Кровати и изголовья Лен / Полотно Белый
    Производство и продажа матрасов и кроватей

    Бренд Сонум - это высококачественные матрасы, кровати и аксессуары для сна по доступным ценам, от производителя.Наши матрасы соответствуют европейским стандартам, являются ортопедическими и состоят исключительно из натуральных материалов.

    В 2013 году наша компания основала бренд Сонум и начала производство высококачественных матрасов не уступающих лучшим европейским аналогам. Однако стоит отметить, что производство наших матрасов затрагивает весь цикл – мы сами производим большинство используемых материалов, поэтому наши цены значительно ниже. Линейка матрасов Сонум включает, как взрослые, так и детские модели, различающиеся по количеству пружинных блоков, размерам и наполнению. В своем производстве мы используем только высококачественные материалы, среди которых: натуральный латекс – замечательный дышащий материал с хорошими ортопедическими свойствами, кокосовая койра – изготовленная из натурального кокосового волокна, и пена с памятью формы – идеально обволакивающая ваше тело оказывая необходимую поддержку.Позже мы расширили наше производство и теперь выпускаем полный комплект мебели и аксессуаров для спальных комнат, от постельного белья, до комодов и прикроватных тумбочек. Сонум это новое слово в комфортном отдыхе!

    Услуги
    • матрасы
    • Матрасы детские
    • Матрасы ортопедические
    • Двуспальные кровати
    • Односпальные кровати
    • Комоды
    • Тумбы
    • Постельное белье
    • Пуфы
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    Регионы обслуживания
    Иваново и Россия
    Адрес
    Текстильщиков пр., д. 125
    153038 Иваново, Россия
    Россия
    +7-4932344299 sonum.ru
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