Бренд Сонум - это высококачественные матрасы, кровати и аксессуары для сна по доступным ценам, от производителя.Наши матрасы соответствуют европейским стандартам, являются ортопедическими и состоят исключительно из натуральных материалов.
В 2013 году наша компания основала бренд Сонум и начала производство высококачественных матрасов не уступающих лучшим европейским аналогам. Однако стоит отметить, что производство наших матрасов затрагивает весь цикл – мы сами производим большинство используемых материалов, поэтому наши цены значительно ниже. Линейка матрасов Сонум включает, как взрослые, так и детские модели, различающиеся по количеству пружинных блоков, размерам и наполнению. В своем производстве мы используем только высококачественные материалы, среди которых: натуральный латекс – замечательный дышащий материал с хорошими ортопедическими свойствами, кокосовая койра – изготовленная из натурального кокосового волокна, и пена с памятью формы – идеально обволакивающая ваше тело оказывая необходимую поддержку.Позже мы расширили наше производство и теперь выпускаем полный комплект мебели и аксессуаров для спальных комнат, от постельного белья, до комодов и прикроватных тумбочек. Сонум это новое слово в комфортном отдыхе!
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- Регионы обслуживания
- Иваново и Россия
- Адрес
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Текстильщиков пр., д. 125
153038 Иваново, Россия
Россия
+7-4932344299 sonum.ru