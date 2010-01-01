Студия комфортного дизайна "Дайменшен Дизайн Груп / Dimension Design Group" — это дружный, слаженный коллектив молодых, креативных и свободно мыслящих дизайнеров. Мы работаем на рынке Приморского края уже более 10 ти лет и наши проекты воплощены в жизнь в городах Уссурийск, Владивосток, Артем, Фокино, Находка и за его пределами. Основные направления деятельности студии дизайн интерьера частных и общественных помещений, художественная роспись и декоративные покрытия.