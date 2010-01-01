Студия комфортного дизайна "Дайменшен Дизайн Груп / Dimension Design Group" — это дружный, слаженный коллектив молодых, креативных и свободно мыслящих дизайнеров. Мы работаем на рынке Приморского края уже более 10 ти лет и наши проекты воплощены в жизнь в городах Уссурийск, Владивосток, Артем, Фокино, Находка и за его пределами. Основные направления деятельности студии дизайн интерьера частных и общественных помещений, художественная роспись и декоративные покрытия.
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- ПРИМОРСКИЙ КРАЙ и Находка, Россия
- Адрес
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ул. Спортивная 7/205
6929900 Находка, Россия
Россия
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ул. Спортивная 7/205