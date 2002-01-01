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ООО <q>Топ-ремонт</q>
Переделка и ремонт Москва, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект №10, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Гостиная в азиатском стиле
    Проект №10, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Лестницы
    Проект №10, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Маленькие спальни
    +6
    Проект №10
    Проект №9, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Кухонные блоки
    Проект №9, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    Проект №9, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Лестницы
    +9
    Проект №9
    Проект №8, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Столовая комната в азиатском стиле
    Проект №8, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Маленькие спальни
    Проект №8, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Кухонные блоки
    +7
    Проект №8
    Проект №7, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Кухонные блоки
    Проект №7, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Кухонные блоки
    Проект №7, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Гостиная в азиатском стиле
    +7
    Проект №7
    Проект №6, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Гостиная в азиатском стиле
    Проект №6, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Гостиная в азиатском стиле
    Проект №6, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Гостиная в азиатском стиле
    +8
    Проект №6
    Проект №5, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Гостиная в азиатском стиле
    Проект №5, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Лестницы
    Проект №5, ООО "Топ-ремонт" ООО 'Топ-ремонт' Спальня в азиатском стиле
    +3
    Проект №5
    Показать все 10 проекты

    Мы - компания "Топ-ремонт"! С 2002 года мы успешно занимаемся дизайном и ремонтом квартир, домов, офисных зданий и не только. Каждому клиенту оказываем индивидуальный подход и выстраиваем работу исходя из пожеланий, бюджета и прочих нюансов.

    Если Вы приобрели жилье и оно требует ремонта, то смело выбирайте нашу команду профессионалов. О своем выборе не пожалеете, потому что качество нашей деятельности во много раз выше качества работ наших конкурентов. Команда мастеров справиться с любым ремонтом, при чем в самые сжатые сроки.

    Наша компания всегда нацелена на длительное и плодотворное сотрудничеством с каждым заказчиком. В команду специалистов входят высокопрофессиональные мастера, которые воплотили в реальность не один дизайнерский проект. Нам по плечу любые работы, связанные с дизайном, ремонтом и отделкой. В своей деятельности мы используем только современное оборудование и технологии, что помогает сократить сроки сдачи объекта и улучшить качество работы.

    Позвоните или напишите нам сейчас, мы с удовольствием пообщаемся, дадим советы и поделимся опытом!

    С уважением,

    Команда "Топ-Ремонт"!

    Услуги
    Дизайн-проекты, проектирование и ремонт и отделка
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    улица Горбунова дом 2 стр.3
    121596 Москва, Россия
    Россия
    +7-9258688638 top-remont.moscow

    Отзыв

    raya.mukosey
    Заказали ремонт с дизайном (была скидка на проект). Квартира 4 комнаты (3 спальни и кухня-гостиная), делали перепланировку. часть материалов купили сами, привезли, сдали по акту, остатки нам сдали после работ. есть свои работники, не все русские, маляра просили заменить, второй понравился намного больше. в целом ремонтом довольны, сделали за 6 месяцев (ждали двери, плитку, но это мы не захотели заменять, раз уж дизайн нарисовали, хотели чтобы как в картинке). потом помогли подобрать мебель и свет. проблемы решают, думали конечно что раз нарисовали все, то так и будет, но пару решений пришлось переделать в ходе работ.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Январь 2020
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    Сергей Григошин
    Проводился ремонт в новостройке,3к.квартира.В целом все понравилось и устроило,качество работ на высоком уровне! Понравилось неравнодушное отношение - хорошие советы по перепланировке и выбору материалов (дизайн проекта у нас не было),аккуратное отношение к финансовым отчетам. Очень импанирует то,что сотрудники не отказываются устранить мелкие недоделки выявленные в процессе эксплуатации,которые заметить при первом осмотре невозможно. Евгению отдельная благодарность! Нисколько не пожалели,что обратились именно к вам,получили то,что хотели! Будем рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым! Спасибо,за проделанную работу!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2019
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    darya.drogaykina
    При покупке новой квартиры сразу встал вопрос с ремонтом. Самим делать-не вариант, так как были сжатые сроки и хотелось переехать сразу в готовую квартиру. Фирму «топ-ремонт» нашли через интернет. Позвонили, договорились с выездом бригадира на место. Чуть позже после обсуждения необходимого объема работ, нам скинули смету со всеми ценами. Конечно же, заключили официально договор со всеми прописанными и неизменными расценками. По сравнению с другими фирмами, цены очень даже доступные. Мы сразу обсудили, что для нас сроки имеют огромное значение, что затягивать ремонт нельзя. Поэтому бригада сразу же взялась за работу. Каждый день после себя убирали мусор, что не может ни радовать. Все работы в основном делались мастером Максимом. Ему хочется выразить отдельное спасибо. В сроки бригада уложилась. Мы остались довольными. Рекомендую!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2020
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    Показать все отзывы – 8
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