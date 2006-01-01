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Медвежий лог – дома из кедра
Строители Саяногорск, Республика Хакасия, Россия
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    • Баня из кедра из большого бревна от 60 см "Медвежий угол", Медвежий лог - дома из кедра Медвежий лог - дома из кедра
    Баня из кедра из большого бревна от 60 см "Медвежий угол"

    Медвежий лог - добрые дома из кедра" - производственная компания,

    работающая на лесном рынке с 2006 года. Строительство домов из кедра

    премиум класса для нас удовольствие потому, что мы любим это дело и

    занимаемся рубкой срубов профессионально. Наши плотники смогут срубить

    Вам сруб самой сложной конфигурации, обладая всеми техниками рубки срубов. Каждый новый сруб для нас - событие, а все бревна в нем особенные. Мы сами готовим лес и построим для Вас рубленный дом или баню отобрав самые лучшие бревна для сруба.

    Нам крупно повезло, потому что мы живем и работаем в одном из самых замечательных мест Сибири - Республике Хакасия.

     


    Сегодня осталось немного мест, где еще сохранились большое и чистое

    небо, тысячи горных рек и ручьев из которых мы без боязни пьем воду. В

    наших реках водятся хариус и таймень, в дикой тайге растет сибирская

    лиственница и кедр, живут медведи и отшельники староверы, а на

    уникальные соленые озера Белё и Шира едут миллионы сибиряков отдохнуть и

    поправить здоровье!

    Такая среда обитания создает особый настрой на работу. Когда рубишь

    или строгаешь древесину кедра или лиственницы - с каждым прикосновением к

    ней руками с каждым вздохом аромата смолы, ты становишься; ближе к

    природе и конечно чище духом.

    Вот в такой атмосфере и с огромным удовольствием команда компании Медвежий лог строит для Вас рубленные дома и бани из бревна таежного кедра и сибирской лиственницы!

    Услуги
    • деревянные дома
    • малоэтажное строительство
    Регионы обслуживания
    Саяногорск, Республика Хакасия и Россия
    Адрес
    Индустриальная, 45
    655603 Саяногорск, Республика Хакасия, Россия
    Россия
    +7-9029966727 BearLogHomes.ru
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