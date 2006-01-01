Медвежий лог - добрые дома из кедра" - производственная компания,
работающая на лесном рынке с 2006 года. Строительство домов из кедра
премиум класса для нас удовольствие потому, что мы любим это дело и
занимаемся рубкой срубов профессионально. Наши плотники смогут срубить
Вам сруб самой сложной конфигурации, обладая всеми техниками рубки срубов. Каждый новый сруб для нас - событие, а все бревна в нем особенные. Мы сами готовим лес и построим для Вас рубленный дом или баню отобрав самые лучшие бревна для сруба.
Нам крупно повезло, потому что мы живем и работаем в одном из самых замечательных мест Сибири - Республике Хакасия.
Сегодня осталось немного мест, где еще сохранились большое и чистое
небо, тысячи горных рек и ручьев из которых мы без боязни пьем воду. В
наших реках водятся хариус и таймень, в дикой тайге растет сибирская
лиственница и кедр, живут медведи и отшельники староверы, а на
уникальные соленые озера Белё и Шира едут миллионы сибиряков отдохнуть и
поправить здоровье!
Такая среда обитания создает особый настрой на работу. Когда рубишь
или строгаешь древесину кедра или лиственницы - с каждым прикосновением к
ней руками с каждым вздохом аромата смолы, ты становишься; ближе к
природе и конечно чище духом.
Вот в такой атмосфере и с огромным удовольствием команда компании Медвежий лог строит для Вас рубленные дома и бани из бревна таежного кедра и сибирской лиственницы!
- Услуги
- деревянные дома
- малоэтажное строительство
- Регионы обслуживания
- Саяногорск, Республика Хакасия и Россия
- Адрес
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Индустриальная, 45
655603 Саяногорск, Республика Хакасия, Россия
Россия
+7-9029966727 BearLogHomes.ru