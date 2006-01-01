Медвежий лог - добрые дома из кедра" - производственная компания,

работающая на лесном рынке с 2006 года. Строительство домов из кедра

премиум класса для нас удовольствие потому, что мы любим это дело и

занимаемся рубкой срубов профессионально. Наши плотники смогут срубить

Вам сруб самой сложной конфигурации, обладая всеми техниками рубки срубов. Каждый новый сруб для нас - событие, а все бревна в нем особенные. Мы сами готовим лес и построим для Вас рубленный дом или баню отобрав самые лучшие бревна для сруба.

Нам крупно повезло, потому что мы живем и работаем в одном из самых замечательных мест Сибири - Республике Хакасия.





Сегодня осталось немного мест, где еще сохранились большое и чистое

небо, тысячи горных рек и ручьев из которых мы без боязни пьем воду. В

наших реках водятся хариус и таймень, в дикой тайге растет сибирская

лиственница и кедр, живут медведи и отшельники староверы, а на

уникальные соленые озера Белё и Шира едут миллионы сибиряков отдохнуть и

поправить здоровье!

Такая среда обитания создает особый настрой на работу. Когда рубишь

или строгаешь древесину кедра или лиственницы - с каждым прикосновением к

ней руками с каждым вздохом аромата смолы, ты становишься; ближе к

природе и конечно чище духом.

Вот в такой атмосфере и с огромным удовольствием команда компании Медвежий лог строит для Вас рубленные дома и бани из бревна таежного кедра и сибирской лиственницы!