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Мебельберу интернет магазин
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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    Недорогая мебель по ценам производителя

    Интернет-магазин  ООО МЕБЕЛЬБЕРУ  предлагает широкий выбор мебели от фабрик- производителей Арника, BTS, Ижмебель, Интеди, Глазовская мебельная фабрика, Заречье и другие  по доступным ценам.

    Здесь вы можете купить корпусную, кухонную и мягкую мебель от производителей, минуя наценки розничных магазинов и гипермаркетов среднего, эконом и бизнес класса. Предлагаемые нами коллекции создаются с учетом перспективных тенденций в мебельной моде. Это всегда актуальные цвета, формы и современные фактуры материалов.По любым возникающим вопросам наши менеджеры всегда на связи! Мы обязательно ответим на все вопросы, проконсультируем и поможем с выбором.

    Услуги
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    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Алтуфьевское ш, дом 60
    127549 Москва, Россия
    Россия
    +7-9169758617 mebelbery.com
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