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ReinaDesignGroup
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ClubHouse «Крыша мира», ReinaDesignGroup ReinaDesignGroup Балконы и веранды в эклектичном стиле
    ClubHouse «Крыша мира», ReinaDesignGroup ReinaDesignGroup Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    ClubHouse «Крыша мира», ReinaDesignGroup ReinaDesignGroup Кухни в эклектичном стиле
    +15
    ClubHouse «Крыша мира»
    Дом №7 Современная классика, ReinaDesignGroup ReinaDesignGroup Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Серый
    Дом №7 Современная классика, ReinaDesignGroup ReinaDesignGroup Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом №7 Современная классика, ReinaDesignGroup ReinaDesignGroup Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +11
    Дом №7 Современная классика

    ReinaDesignGroup - это группа компаний, которая занимается созданием интерьеров, дизайн проектов и их реализацией с комплектацией под ключ. Наши высококвалифицированные специалисты в дизайне, строительстве и подборе отделочных материалов и предметов интерьера, помогут создать интерьер и экстерьер на любой вкус и бюджет.

    У нас действует хорошая скидочная %%%% система у поставщиков материалов, сантехники, мебели, освещения. Наши партнеры и поставщики проверенные временем и надежностью.

    Мы со своими заказчиками от идеи до реализации проходим весь этот не легкий путь!

    Обращайтесь к нам, и ремонт станет для вас удовольствием!

    Услуги
    Дизайн интерьера, ремонт и строительство
    Регионы обслуживания
    Украина и Киев, Украина
    Адрес
    03037 Киев, Украина
    Украина
    +380-983233233
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