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ArchMagicInk
Архитекторы Краснодар, Россия
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Проекты

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    • Интерьер квартиры в современном стиле, ArchMagicInk ArchMagicInk Гостиная в стиле модерн Дерево Красный
    Интерьер квартиры в современном стиле, ArchMagicInk ArchMagicInk Кухня в стиле модерн Дерево Красный
    Интерьер квартиры в современном стиле, ArchMagicInk ArchMagicInk Гостиная в стиле модерн Дерево
    +7
    Интерьер квартиры в современном стиле

    Разработка дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, торговых помещений, торговых точек, медицинских учреждений.

    Разработка архитектурных объектов жилых и общественных.

    Проектирование конструкций.

    Разработка объектов малой архитектуры. Павильоны, киоски, беседки, зоны отдыха. Современны ландшафтный дизайн.

    Разработка технической документации.

    Архитектурная визуализация. Анимация.

    География работ:

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Чертежи КР
    • Проектирование промышленных зданий
    Регионы обслуживания
    • Москва
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    • Краснодар
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    • Чугуевка
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    • Краснодар, Россия
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    Адрес
    350000 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9284367978
    Законное владение

    г. Горячий ключ.

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