Разработка дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, торговых помещений, торговых точек, медицинских учреждений.
Разработка архитектурных объектов жилых и общественных.
Проектирование конструкций.
Разработка объектов малой архитектуры. Павильоны, киоски, беседки, зоны отдыха. Современны ландшафтный дизайн.
Разработка технической документации.
Архитектурная визуализация. Анимация.
География работ:
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- Архитектурное проектирование
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Россия
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