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Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея
Архитекторы Минск, Беларусь
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект двухэтажного дома Янов, 150 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея балконы
    Проект двухэтажного дома Янов, 150 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Загородные дома
    Проект двухэтажного дома Янов, 150 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Навесы
    +2
    Проект двухэтажного дома Янов, 150 м²
    Дизайн интерьера слона красоты NAOMI, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Конференц-центры в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн интерьера слона красоты NAOMI, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Конференц-центры в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн интерьера слона красоты NAOMI, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +9
    Дизайн интерьера слона красоты NAOMI
    Проект одноэтажного дома Болойс 2, 225 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея двери
    Проект одноэтажного дома Болойс 2, 225 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Окна и двери в стиле минимализм
    Проект одноэтажного дома Болойс 2, 225 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Гараж в стиле минимализм
    +3
    Проект одноэтажного дома Болойс 2, 225 м²
    Проект одноэтажного дома Болойс 200 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Проект одноэтажного дома Болойс 200 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Гараж в стиле минимализм
    Проект одноэтажного дома Болойс 200 м², Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Балкон и терраса в стиле минимализм
    +4
    Проект одноэтажного дома Болойс 200 м²
    авторский проект двухэтажного дома Найд, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Загородные дома
    авторский проект двухэтажного дома Найд, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Загородные дома
    авторский проект двухэтажного дома Найд, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Загородные дома
    +3
    авторский проект двухэтажного дома Найд
    проект дизайна квартиры В ритме города, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея балконы
    проект дизайна квартиры В ритме города, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Спальни для мальчиков
    проект дизайна квартиры В ритме города, Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Студия архитектуры и дизайна Максима Зубрея Детские спальни
    +10
    проект дизайна квартиры В ритме города
    Показать все 13 проекты

    Студия дизайна и архитектуры Максима Зубрея.

    Cоздаём пространства со смыслом.

    Объединяем цели и мечты наших клиентов с идеями о качественном

    пространстве.

    Наш подход в работе основан на благополучие человека в

    пространстве, ориентированное в первую очередь на потребности клиента.

    Разрабатываем проекты частных домов, жилые и общественные интерьеры,

    дизайн фасадов и проекты реконструкции.

    Услуги
    • Проекты домов
    • Архитектурное проектирвоание
    • Реконструкция
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Беларусь, СНГ и Минск
    Адрес
    Каховская 70А
    220109 Минск, Беларусь
    Россия
    +375-296926933 www.zubrey.com
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