Студия дизайна и архитектуры Максима Зубрея.

Cоздаём пространства со смыслом.

Объединяем цели и мечты наших клиентов с идеями о качественном

пространстве.

Наш подход в работе основан на благополучие человека в

пространстве, ориентированное в первую очередь на потребности клиента.

Разрабатываем проекты частных домов, жилые и общественные интерьеры,

дизайн фасадов и проекты реконструкции.