Студия дизайна и архитектуры Максима Зубрея.
Cоздаём пространства со смыслом.
Объединяем цели и мечты наших клиентов с идеями о качественном
пространстве.
Наш подход в работе основан на благополучие человека в
пространстве, ориентированное в первую очередь на потребности клиента.
Разрабатываем проекты частных домов, жилые и общественные интерьеры,
дизайн фасадов и проекты реконструкции.
- Услуги
- Проекты домов
- Архитектурное проектирвоание
- Реконструкция
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Беларусь, СНГ и Минск
- Адрес
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Каховская 70А
220109 Минск, Беларусь
Россия
+375-296926933 www.zubrey.com