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Студия Стрекоза
Для детей Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
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Проекты

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    Уютная кухня
    Студия детского комфорта СТРЕКОЗА занимается профессионально пошивом детского текстиля. Основное наше направление- мягкие и стильные чехла на детские стульчики для кормления. С нами вы сможете легко и красиво обновить свой интерьер. Наши чехлы вписываются в каждый дизайн проект помещений! Наши опытные специалисты помогут правильно выбрать накидку на стул. Доставим в любой город!
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Адрес
    603090 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9036065858
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