Студия детского комфорта СТРЕКОЗА занимается профессионально пошивом детского текстиля. Основное наше направление- мягкие и стильные чехла на детские стульчики для кормления. С нами вы сможете легко и красиво обновить свой интерьер. Наши чехлы вписываются в каждый дизайн проект помещений! Наши опытные специалисты помогут правильно выбрать накидку на стул. Доставим в любой город!

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