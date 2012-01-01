Дом - важное место для человека, он помогает прийти в гармонию с собой.
Нахожу решения для дома, которые делают жизнь лучше. Разрабатываю современные, комфортные интерьеры. Интерьер - часть архитектуры, поэтому я работаю с ним объемно-пространственно, а не через принципы декорирования.
Важной частью разработки для меня является поиск эмоционального образа интерьера, во многом индивидуального, соотнесенного с заказчиком. Лучшая награда это, конечно, состоявшийся проект.
Первый проект появился в 2012 году. За время, которое я занимаюсь дизайном интерьера, было создано более 30 проектов, 18 из них успешно реализованы. Кроме рабочих проектов мне нравится участвовать в дизайнерских конкурсах. Это позволяет с неожиданной стороны посмотреть на пространство, предложить решение, на которое в реальном проекте не хватило бы смелости. Такие задачи позволяют не забывать, что я в первую очередь экспериментатор и человек, ищущий новые пути и решения.
Общей чертой людей, для которых мне посчастливилось разрабатывать дизайн интерьера, является желание жить современно и комфортно. На первый взгляд мои заказчики – совершенно разные люди: большие семьи, амбициозные бизнесмены, холостые молодые люди и молодые пары. Каждый из них понимает, насколько важно жить в гармоничном пространстве, «сшитом» на его размер.
- Услуги
- Дизайн интерьера и Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Россия
- Награды компании
- -X Конкурс галереи NEUEHAUS (2014 год) – 1 место.
- -XI Конкурс галереи NEUEHAUS (2015 год) – 2 место.
- -Конкурс проекта INGRIA TOWER. Совместно с Бондаренко И.И. 2015 год. В номинации
Общественное пространство– 2 место. В номинации
Офис– 1 место.
- Адрес
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Манчестерская 12
194156 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9214228936 pavlovaarchitect.ru