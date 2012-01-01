Дом - важное место для человека, он помогает прийти в гармонию с собой.

Нахожу решения для дома, которые делают жизнь лучше. Разрабатываю современные, комфортные интерьеры. Интерьер - часть архитектуры, поэтому я работаю с ним объемно-пространственно, а не через принципы декорирования.

Важной частью разработки для меня является поиск эмоционального образа интерьера, во многом индивидуального, соотнесенного с заказчиком. Лучшая награда это, конечно, состоявшийся проект.

Первый проект появился в 2012 году. За время, которое я занимаюсь дизайном интерьера, было создано более 30 проектов, 18 из них успешно реализованы. Кроме рабочих проектов мне нравится участвовать в дизайнерских конкурсах. Это позволяет с неожиданной стороны посмотреть на пространство, предложить решение, на которое в реальном проекте не хватило бы смелости. Такие задачи позволяют не забывать, что я в первую очередь экспериментатор и человек, ищущий новые пути и решения.

Общей чертой людей, для которых мне посчастливилось разрабатывать дизайн интерьера, является желание жить современно и комфортно. На первый взгляд мои заказчики – совершенно разные люди: большие семьи, амбициозные бизнесмены, холостые молодые люди и молодые пары. Каждый из них понимает, насколько важно жить в гармоничном пространстве, «сшитом» на его размер.