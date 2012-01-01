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Студия Павловой Кристины
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК "Ленинград"., Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Кухня в стиле лофт Черный
    Квартира в ЖК "Ленинград"., Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Кухня в стиле лофт Черный
    Квартира в ЖК "Ленинград"., Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Кухня в стиле лофт Черный
    +10
    Квартира в ЖК "Ленинград".
    Дом в Белоострове. , Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Гостиная в стиле кантри
    Дом в Белоострове. , Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Гостиная в стиле кантри
    Дом в Белоострове. , Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Гостиная в стиле кантри
    +15
    Дом в Белоострове.
    Дом в Аро , Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Гостиная в стиле минимализм Серый
    Дом в Аро , Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Гостиная в стиле минимализм Серый
    Дом в Аро
    Яркий уголок Петербурга, Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Встроенные кухни Белый
    Яркий уголок Петербурга, Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Кухня в скандинавском стиле Синий
    Яркий уголок Петербурга, Студия Павловой Кристины Студия Павловой Кристины Кухня в скандинавском стиле Белый
    +5
    Яркий уголок Петербурга

    Дом - важное место для человека, он помогает прийти в гармонию с собой.

    Нахожу решения для дома, которые делают жизнь лучше. Разрабатываю современные, комфортные интерьеры. Интерьер - часть архитектуры, поэтому я работаю с ним объемно-пространственно, а не через принципы декорирования.

    Важной частью разработки для меня является поиск эмоционального образа интерьера, во многом индивидуального, соотнесенного с заказчиком. Лучшая награда это, конечно, состоявшийся проект.

    Первый проект появился в 2012 году. За время, которое я занимаюсь дизайном интерьера, было создано более 30 проектов, 18 из них успешно реализованы. Кроме рабочих проектов мне нравится участвовать в дизайнерских конкурсах. Это позволяет с неожиданной стороны посмотреть на пространство, предложить решение, на которое в реальном проекте не хватило бы смелости. Такие задачи позволяют не забывать, что я в первую очередь экспериментатор и человек, ищущий новые пути и решения.

    Общей чертой людей, для которых мне посчастливилось разрабатывать дизайн интерьера, является желание жить современно и комфортно. На первый взгляд мои заказчики – совершенно разные люди: большие семьи, амбициозные бизнесмены, холостые молодые люди и молодые пары. Каждый из них понимает, насколько важно жить в гармоничном пространстве, «сшитом» на его размер.

    Услуги
    Дизайн интерьера и Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Россия
    Награды компании
    • -X Конкурс галереи NEUEHAUS (2014 год) – 1 место.
    • -XI Конкурс галереи NEUEHAUS (2015 год) – 2 место.
    • -Конкурс проекта INGRIA TOWER. Совместно с Бондаренко И.И. 2015 год. В номинации Общественное пространство – 2 место. В номинации Офис – 1 место.
    Адрес
    Манчестерская 12
    194156 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9214228936 pavlovaarchitect.ru
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