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ООО <q>100личный ремонтник</q>
Переделка и ремонт Москва, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (14)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект №10, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Столовая комната в азиатском стиле
    Проект №10, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Кухня в азиатском стиле
    Проект №10, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Кухня в азиатском стиле
    +6
    Проект №10
    Проект №9, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Спальня в азиатском стиле
    Проект №9, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Ванная в азиатском стиле
    Проект №9, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    +8
    Проект №9
    Проект №8, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Ванная в азиатском стиле
    Проект №8, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Ванная в азиатском стиле
    Проект №8, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Ванная в азиатском стиле
    +7
    Проект №8
    Проект №7, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Стены и пол в азиатском стиле
    Проект №7, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Стены и пол в азиатском стиле
    Проект №7, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Стены и пол в азиатском стиле
    +7
    Проект №7
    Проект №6, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Кухня в азиатском стиле
    Проект №6, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Кухня в азиатском стиле
    Проект №6, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    +6
    Проект №6
    Проект №5, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Кухня в азиатском стиле
    Проект №5, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Кухня в азиатском стиле
    Проект №5, ООО "100личный ремонтник" ООО '100личный ремонтник' Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    +7
    Проект №5
    Показать все 10 проекты

    Мы - компания "100личный ремонтник"!

    ﻿С 2002 года мы успешно занимаемся дизайном и ремонтом квартир, домов, офисных зданий и не только. Каждому клиенту оказываем индивидуальный подход и выстраиваем работу исходя из пожеланий, бюджета и прочих нюансов.


    Если Вы приобрели жилье и оно требует ремонта, то смело выбирайте нашу команду профессионалов. О своем выборе не пожалеете, потому что качество нашей деятельности во много раз выше качества работ наших конкурентов. Команда мастеров справиться с любым ремонтом, при чем в самые сжатые сроки.

    Наша компания всегда нацелена на длительное и плодотворное сотрудничеством с каждым заказчиком. В команду специалистов входят высокопрофессиональные мастера, которые воплотили в реальность не один дизайнерский проект. Нам по плечу любые работы, связанные с дизайном, ремонтом и отделкой. В своей деятельности мы используем только современное оборудование и технологии, что помогает сократить сроки сдачи объекта и улучшить качество работы.


    Позвоните или напишите нам сейчас, мы с удовольствием пообщаемся, дадим советы и поделимся опытом!


    С уважением,

    Команда "100личный ремонтник"!

    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    улица Горбунова 2 стр 3
    121596 Москва, Россия
    Россия
    +7-9258688638 100личныйремонтник.рф

    Отзыв

    Мария Костичан
    Наш ремонт закончен и мы очень довольны! Оперативно! В моем понимании более чем! За менее 4 месяцев ремонт квартиры более 100 метров с перепланировкой. Качественно завершен! Нет никаких претензий. На любое замечание, тут же реагировали и исправляли .Доступно! Ценник адекватный, денег за такую работу не жалко! Это мозг, а теперь эмоции!!!!!!!Мы не просто довольны, а бесконечно счастливы!!! Насколько я могу представить профессиональных людей в этой сфере, настолько работники этой компании им соответствуют! Клиентоориентированные до невозможности! На все сложные вопросы реагировали крайне деликатно и позитивно. Постоянно показывали искреннюю заинтересованность результатом. Плюс очень ответственные, порядочные и просто приятные! Кирилл, спасибо большое вам и вашей команде!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2020
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    Любовь Березнятская
    Оставили заявку на ремонт в компании 100личный ремонтник, через 10 минут нам перезвонил менеджер Андрей, очень приятный парень, все рассказал о компании, назначил встречу со специалистом, нам нужно было оперативно приступать к ремонта и в этот же день приехал к нам сметчик Вадим, молодой человек, оказался специалистом своего дела, снял все размеры, рассказал все нюансы по вторичному жилью, открыл глаза на сантехкабину, которую как оказалась, ставил застройщик при строительстве дома, все расчитал на месте, по пунктно проговорили и заключили договор номер договора ПВВ\200215. От работы специалистов остались только положительные впечатления. Сделали всю работу быстро и качественно. Плиточка к плиточке, затирка произведена очень аккуратно. Всю плитку сами работники промыли, оставили после себя все чистенько, мусор собрали и вывезли. Анатолий - вежливый и адекватный мастер, на все вопросы давал исчерпывающие ответы. Очень порадовало, что можно заказать ремонт всей квартиры под ключ в одной компании. Большое вам спасибо, что вы внимательны к своим клиентам и делаете все для того, чтобы с вами было комфортно работать и вспоминать добрым словом. Всем буду советовать обращаться только в вашу компанию!!!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Июль 2019
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    demnichenko_sofya
    Делали мне ремонт в двух комнатах сразу, хорошо справились, мне все понравилось. С прорабом Юрой сразу наладили контакт, очень хороший мужик попался. Все делали быстро и с пониманием дела. Я просила дать несколько идей и задала вопросы. Во всем помогли, правда после ремонта мусор остался, но ничего я сама все выкинула с мужем. Рекомендую, работники веселые, никаких конфликтов не возникало с ними.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2020
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    Показать все отзывы – 14
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