Команду Fresca design объединяет культура стремления к совершенству. Совершенство — вот наша планка. Достижение совершенства — наша мотивация.

Специализируемся на создании уникальных интерьеров премиального класса от 100 м2. Оказываем сервис All inclusive: от идеи до воплощения. В портфолио более 100 реализованных проектов. Опыт работы - 12 лет! Все обязательства подтверждаем в официальном договоре. Приглашаем посетить наши объекты в процессе ремонта.

Fresca design – это 5 дизайнеров, 2 архитектора, 2 художника-декоратора, инженер технического надзора и менеджер по снабжению. Остальные специалисты привлекаются в проект по мере необходимости. Наши дизайнеры прошли обучение в Европе, имеют публикации в престижных журналах, обладают опытом участия в международных проектах.

Для самых взыскательных заказчиков мы предлагаем услуги двух известных итальянских дизайнеров.

Мы работаем с безудержной энергией и страстью. У нас есть опыт и знания, чтобы создать для Вас ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!