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Fresca design
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дом в КП Подмосковные просторы 250 м2. Современная классика с элементами ар-деко., Fresca design Fresca design
    Дом в КП Подмосковные просторы 250 м2. Современная классика с элементами ар-деко., Fresca design Fresca design
    Дом в КП Подмосковные просторы 250 м2. Современная классика с элементами ар-деко., Fresca design Fresca design
    Дом в КП Подмосковные просторы 250 м2. Современная классика с элементами ар-деко.
    Дом на Кипре 425 м2 в стиле современная классика., Fresca design Fresca design
    Дом на Кипре 425 м2 в стиле современная классика., Fresca design Fresca design
    Дом на Кипре 425 м2 в стиле современная классика., Fresca design Fresca design
    +4
    Дом на Кипре 425 м2 в стиле современная классика.

    Команду Fresca design объединяет культура стремления к совершенству. Совершенство — вот наша планка. Достижение совершенства — наша мотивация.

    Специализируемся на создании уникальных интерьеров премиального класса от 100 м2. Оказываем сервис All inclusive: от идеи до воплощения. В портфолио более 100 реализованных проектов. Опыт работы - 12 лет! Все обязательства подтверждаем в официальном договоре. Приглашаем посетить наши объекты в процессе ремонта.

    Fresca design – это 5 дизайнеров, 2 архитектора, 2 художника-декоратора, инженер технического надзора и менеджер по снабжению. Остальные специалисты привлекаются в проект по мере необходимости. Наши дизайнеры прошли обучение в Европе, имеют публикации в престижных журналах, обладают опытом участия в международных проектах.

    Для самых взыскательных заказчиков мы предлагаем услуги двух известных итальянских дизайнеров.

    Мы работаем с безудержной энергией и страстью. У нас есть опыт и знания, чтобы создать для Вас ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

    Услуги
    Дизайн-проект, авторский надзор и комплектация
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Пресненская набережная, 12
    125362 Москва, Россия
    Россия
    +7-4950051575 frescadesign.ru
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