TOPIAR - ведущая компания по представлению услуг в сфере ландшафтной индустрии. Мы являемся компанией полного цикла: от проектирования до реализации концепции с дальнейшим сервисным обслуживанием. Занимаем ключевую роль на рынке уже десятый год и создаем самые знаковые объекты.

Наше кредо - сделать работу креативно, качественно и в строго оговоренные сроки. Компания "TOPIAR", была создана, чтобы объединить в себе наилучшие достижения ландшафтного дизайна - опытных архитекторов и дизайнеров по проектированию, менеджмент по ведению проектов, специалистов по качественному выполнению работ с использованием лучших материалов для благоустройства с применением инновационных передовых технологий.