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TOPIAR
Ландшафтные архитекторы Киев, Украина
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    • TOPIAR - ведущая компания по представлению услуг в сфере ландшафтной индустрии. Мы являемся компанией полного цикла: от проектирования до реализации концепции с дальнейшим сервисным обслуживанием. Занимаем ключевую роль на рынке уже десятый год и создаем самые знаковые объекты.

    Наше кредо - сделать работу креативно, качественно и в строго оговоренные сроки. Компания "TOPIAR", была создана, чтобы объединить в себе наилучшие достижения ландшафтного дизайна - опытных архитекторов и дизайнеров по проектированию, менеджмент по ведению проектов, специалистов по качественному выполнению работ с использованием лучших материалов для благоустройства с применением инновационных передовых технологий.

    Услуги
    • Озеленение
    • Ландшафтный дизайн
    • Ландшафтное проектирование
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    Новоконстантиновская 2А
    04080 Киев, Украина
    Украина
    +380-671803080 topiar.ua
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