Наша компания ООО САД создает проекты домов и зданий, всецело учитывая пожелания заказчика, разрабатываем Дизайн-проекты интерьеров - от классического до ультрасовременного. Мы также выполняем дизайн и проекты благоустройства прилегающей территории (ландшафтный дизайн «под ключ»), по желанию заказчика осуществляем полный контроль работ по подбору, закупке и доставке мебели, сантехники, осветительных приборов и фурнитуры.Все специалисты нашей команды - архитекторы, инженеры, конструкторы и дизайнеры, имеют солидный опыт работы в проектировании жилых домов и общественных зданий, разработке дизайна интерьеров. Специалисты в области трехмерного моделирования имеют обширный опыт проектирования частных домов.Цель нашей работы - сделать среду обитания наших заказчиков красивой и гармоничной. Мы воплощаем эстетические пожелания заказчиков, учитывая при этом их финансовые возможности.