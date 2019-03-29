Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ООО САД
Дизайнеры Новосибирск, Новосибирская область, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дело молодое, ООО САД ООО САД Гостиная в скандинавском стиле
    Дело молодое, ООО САД ООО САД Гостиная в скандинавском стиле
    Дело молодое, ООО САД ООО САД Гостиная в скандинавском стиле
    +1
    Дело молодое
    Ресторан Italiano, ООО САД ООО САД Коммерческие помещения
    Ресторан Italiano, ООО САД ООО САД Коммерческие помещения
    Ресторан Italiano, ООО САД ООО САД Коммерческие помещения
    +3
    Ресторан Italiano
    Бар Хамовники в Толмачево, ООО САД ООО САД
    Бар Хамовники в Толмачево, ООО САД ООО САД
    Бар Хамовники в Толмачево, ООО САД ООО САД
    +3
    Бар Хамовники в Толмачево
    Бургерная «Бурый медведь», ООО САД ООО САД
    Бургерная «Бурый медведь», ООО САД ООО САД
    Бургерная «Бурый медведь», ООО САД ООО САД
    +5
    Бургерная «Бурый медведь»
    Ресторан Morricone pizza & wine на Советской, ООО САД ООО САД
    Ресторан Morricone pizza & wine на Советской, ООО САД ООО САД
    Ресторан Morricone pizza & wine на Советской, ООО САД ООО САД
    Ресторан Morricone pizza & wine на Советской
    Ресторан Morricone pizza & wine на Ленина 6, ООО САД ООО САД
    Ресторан Morricone pizza & wine на Ленина 6, ООО САД ООО САД
    Ресторан Morricone pizza & wine на Ленина 6, ООО САД ООО САД
    +2
    Ресторан Morricone pizza & wine на Ленина 6
    Показать все 8 проекты

    Наша компания ООО САД создает проекты домов и зданий, всецело учитывая пожелания заказчика, разрабатываем Дизайн-проекты интерьеров - от классического до ультрасовременного. Мы также выполняем дизайн и проекты благоустройства прилегающей территории (ландшафтный дизайн «под ключ»), по желанию заказчика осуществляем полный контроль работ по подбору, закупке и доставке мебели, сантехники, осветительных приборов и фурнитуры.Все специалисты нашей команды - архитекторы, инженеры, конструкторы и дизайнеры, имеют солидный опыт работы в проектировании жилых домов и общественных зданий, разработке дизайна интерьеров. Специалисты в области трехмерного моделирования имеют обширный опыт проектирования частных домов.Цель нашей работы - сделать среду обитания наших заказчиков красивой и гармоничной. Мы воплощаем эстетические пожелания заказчиков, учитывая при этом их финансовые возможности.

    Услуги
    Дизайн и Архитектура
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Крым
    • Волгоград
    • Новосибирск
    • Томск
    • Кемерово
    • Барнаул
    • Россия
    • Новосибирская область
    • Показать все 9 регион обслуживания
    Награды компании
    • Диплом конкурса ArteVina
    • Номинация фестиваля Золотая Капитель
    Адрес
    Октябрьская,79,к50
    630099 Новосибирск, Новосибирская область, Россия
    Россия
    +7-9039000784 www.arh-cad.ru; http://коннаядеревня.рф
    Законное владение

    630099,НСО,

    г. Новосибирск, ул. Октябрьская,79,к 50

      Add SEO element