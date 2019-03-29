Наша компания ООО САД создает проекты домов и зданий, всецело учитывая пожелания заказчика, разрабатываем Дизайн-проекты интерьеров - от классического до ультрасовременного. Мы также выполняем дизайн и проекты благоустройства прилегающей территории (ландшафтный дизайн «под ключ»), по желанию заказчика осуществляем полный контроль работ по подбору, закупке и доставке мебели, сантехники, осветительных приборов и фурнитуры.Все специалисты нашей команды - архитекторы, инженеры, конструкторы и дизайнеры, имеют солидный опыт работы в проектировании жилых домов и общественных зданий, разработке дизайна интерьеров. Специалисты в области трехмерного моделирования имеют обширный опыт проектирования частных домов.Цель нашей работы - сделать среду обитания наших заказчиков красивой и гармоничной. Мы воплощаем эстетические пожелания заказчиков, учитывая при этом их финансовые возможности.
- Услуги
- Дизайн и Архитектура
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Крым
- Волгоград
- Новосибирск
- Томск
- Кемерово
- Барнаул
- Россия
- Новосибирская область
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- Награды компании
- Диплом конкурса ArteVina
- Номинация фестиваля
Золотая Капитель
- Адрес
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Октябрьская,79,к50
630099 Новосибирск, Новосибирская область, Россия
Россия
+7-9039000784 www.arh-cad.ru; http://коннаядеревня.рф
630099,НСО,
г. Новосибирск, ул. Октябрьская,79,к 50