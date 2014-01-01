Студия профессионального дизайна и сервиса PLANTA - это молодая, динамично развивающаяся команда единомышленников и специалистов, с 2014 года мы работаем в области ландшафтного дизайна и фитодизайна помещений.​

Наша задача - создание эксклюзивного дизайна каждого объекта, в соответствии с индивидуальными предпочтениями и пожеланиями клиента.​

Идеальный баланс эстетики, гармонии и функциональности - результат нашей работы, которым Вы будете наслаждаться долгие годы.​

Осуществляем проекты любого уровня сложности – от небольших частных квартир и участков о крупных объектов офисных центров и жилых комплексов.

​Мы гордимся нашим уровнем обслуживания клиентов и новым подходом к дизайну. Мы всегда ищем новые идеи, стремимся к оригинальному дизайну и готовы к решению нестандартных задач.