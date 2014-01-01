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PLANTA professional design &amp; service
Озеленители Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • Бар-ресторан Papaya, PLANTA professional design & service PLANTA professional design & service Конференц-центры в азиатском стиле
    Бар-ресторан Papaya, PLANTA professional design & service PLANTA professional design & service Конференц-центры в азиатском стиле
    Бар-ресторан Papaya, PLANTA professional design & service PLANTA professional design & service Конференц-центры в азиатском стиле
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    Бар-ресторан Papaya

    Студия профессионального дизайна и сервиса PLANTA - это молодая, динамично развивающаяся команда единомышленников и специалистов, с 2014 года мы работаем в области ландшафтного дизайна и фитодизайна помещений.​

    Наша задача - создание эксклюзивного дизайна каждого объекта, в соответствии с индивидуальными предпочтениями и пожеланиями клиента.​

    Идеальный баланс эстетики, гармонии и функциональности  - результат нашей работы, которым Вы будете наслаждаться долгие годы.​

    Осуществляем проекты любого уровня сложности – от небольших частных квартир и участков  о  крупных объектов офисных центров и жилых комплексов.

    ​Мы гордимся нашим уровнем обслуживания  клиентов и новым подходом к дизайну. Мы всегда ищем новые идеи, стремимся к оригинальному дизайну и готовы к решению нестандартных задач.

    Услуги
    Озеленение интерьеров
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    97342 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9117779197 www.spbplanta.com
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