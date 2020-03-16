Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
MONS – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ
Мебель и аксессуары Беседы, Московская область, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Барные из искусственного камня , MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ Офисные помещения и магазины Камень
    Барные из искусственного камня , MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ Офисные помещения и магазины Камень
    Барные из искусственного камня , MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ КухняСтолешницы Камень
    +1
    Барные из искусственного камня
    Столешницы из искусственного камня, MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ КухняСтолешницы Камень
    Столешницы из искусственного камня, MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ КухняСтолешницы Камень
    Столешницы из искусственного камня, MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ MONS - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ КухняСтолешницы Камень
    +2
    Столешницы из искусственного камня

    Компания MONS - специализируется на отделочном материале - искусственном (акриловом) камне.

    · Искусственный каменькрасивый, прочный, долговечный, экологически чистый, устойчивый к УФ-излучению, легкий в уходе материал. Он отлично подходит для жилых и общественных помещений и хорошо вписывается практически в любой интерьер.

    · Сертифицированный обработчик искусственного камня.

    · Качественные материалы ведущих производителей: Corian от DuPont, Staron от SAMSUNG, Hi-Macs от LG, Tristone и другие.

    · Расчет стоимости от 15 минут. Более 500 цветов.

    · Любые размеры.

    Работаем по Москве и Московской области

    Возможна доставка изделий по всей России.

    Услуги
    • производство изделий из акрилового камня Изготовление столешниц подоконников изготовление моек
    • изготовление из искусственного камня
    • Барные из искусственного камня
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    35а
    142717 Беседы, Московская область, Россия
    Россия
    +7-9998389649 mons.pro
      Add SEO element