Компания MONS - специализируется на отделочном материале - искусственном (акриловом) камне.

· Искусственный камень – красивый, прочный, долговечный, экологически чистый, устойчивый к УФ-излучению, легкий в уходе материал . Он отлично подходит для жилых и общественных помещений и хорошо вписывается практически в любой интерьер.

Изготовление изделий из искусственного акрилового камня "под ключ": · Столешницы, подоконники, раковины, мойки, барные стойки, лестницы, кухонные рабочие поверхности, стеновые панели, стойки регистрации и другие изделия. · Собственное производство в Москве.

· Сертифицированный обработчик искусственного камня.

· Качественные материалы ведущих производителей: Corian от DuPont, Staron от SAMSUNG, Hi-Macs от LG, Tristone и другие.

· Расчет стоимости от 15 минут. Более 500 цветов.

· Любые размеры.

Работаем по Москве и Московской области

Возможна доставка изделий по всей России.