Компания MONS - специализируется на отделочном материале - искусственном (акриловом) камне.
· Искусственный камень – красивый, прочный, долговечный, экологически чистый, устойчивый к УФ-излучению, легкий в уходе материал. Он отлично подходит для жилых и общественных помещений и хорошо вписывается практически в любой интерьер.
- Изготовление изделий из искусственного акрилового камня "под ключ": · Столешницы, подоконники, раковины, мойки, барные стойки, лестницы, кухонные рабочие поверхности, стеновые панели, стойки регистрации и другие изделия. · Собственное производство в Москве.
· Сертифицированный обработчик искусственного камня.
· Качественные материалы ведущих производителей: Corian от DuPont, Staron от SAMSUNG, Hi-Macs от LG, Tristone и другие.
· Расчет стоимости от 15 минут. Более 500 цветов.
· Любые размеры.
Работаем по Москве и Московской области
Возможна доставка изделий по всей России.
- Услуги
- производство изделий из акрилового камня Изготовление столешниц подоконников изготовление моек
- изготовление из искусственного камня
- Барные из искусственного камня
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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35а
142717 Беседы, Московская область, Россия
Россия
+7-9998389649 mons.pro