Наша компания "Ландшафтный Архитектор" находится на рынке ландшафтного дизайна уже более 20 лет и выполняет весь комплекс работ по озеленению и благоустройству территории включая самую сложную.
- Услуги
- Ландшафтный дизайн
- благустройство территории
- системы автополива и дренажа
- устройство цветников альпийских горок и рокариев
- посадка деревьев и кустарников
- строительство
- система освещения участка
- о
- от проекта до внедрения
- строительство подпорных стенок
- декоративные дизайнерские огороды
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- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Дмитровское ш. 96к.1
127247 Москва, Россия
Россия
+7-9637506155 www.landarc.ru