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ООО Ландшафтный Архитектор
Ландшафтные архитекторы Москва, Россия
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    Наша компания "Ландшафтный Архитектор" находится на рынке ландшафтного дизайна уже более 20 лет и выполняет весь комплекс работ по озеленению и благоустройству территории включая самую сложную.


    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • благустройство территории
    • системы автополива и дренажа
    • устройство цветников альпийских горок и рокариев
    • посадка деревьев и кустарников
    • строительство
    • система освещения участка
    • о
    • от проекта до внедрения
    • строительство подпорных стенок
    • декоративные дизайнерские огороды
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    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Дмитровское ш. 96к.1
    127247 Москва, Россия
    Россия
    +7-9637506155 www.landarc.ru
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