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ELKA interiors
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ЖК Сердце Столицы, ELKA interiors ELKA interiors
    ЖК Сердце Столицы, ELKA interiors ELKA interiors
    ЖК Сердце Столицы, ELKA interiors ELKA interiors
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    ЖК Сердце Столицы

    Студия интерьерного дизайна частных и коммерческих помещений. Более 10 лет дизайнерская Студия "EL KA Interiors" создает не имеющие аналогов, уникальные и технически грамотные интерьерные проекты.

    Услуги
    • Дизайн проект дома
    • дизайн проект таунхауса
    • дизайн проект квартиры
    • дизайн проект офиса
    • дизайн проект медицинского центра
    • дизайн проект салона красоты
    • дизайн проект ресторана и кафе.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Великобритания
    • Европейские страны
    • Москва, Россия
    Адрес
    Адмирала Макарова 6Б корпус 1
    125212 Москва, Россия
    Россия
    +7-9057413267 elkainteriors.com
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