Студия интерьерного дизайна частных и коммерческих помещений. Более 10 лет дизайнерская Студия "EL KA Interiors" создает не имеющие аналогов, уникальные и технически грамотные интерьерные проекты.
- Услуги
- Дизайн проект дома
- дизайн проект таунхауса
- дизайн проект квартиры
- дизайн проект офиса
- дизайн проект медицинского центра
- дизайн проект салона красоты
- дизайн проект ресторана и кафе.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Великобритания
- Европейские страны
- Москва, Россия
- Адрес
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Адмирала Макарова 6Б корпус 1
125212 Москва, Россия
Россия
+7-9057413267 elkainteriors.com