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INGAIN – студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск
Дизайнеры интерьера Хабаровск, Россия
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Проекты

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    • Project "Apart loft", INGAIN - студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск INGAIN - студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск Конференц-центры в стиле лофт
    Project "Apart loft", INGAIN - студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск INGAIN - студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск Конференц-центры в стиле лофт
    Project "Apart loft", INGAIN - студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск INGAIN - студия комплексного проектирования интерьеров Хабаровск Конференц-центры в стиле лофт
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    Project "Apart loft"

    INGAIN - Студия комплексного проектирования и реализации интерьеров.

    Ваши компетенции позволяют решать Ваши задачи.

    В своей работе мы стараемся свести к минимуму затраченные вами ресурсы, воплощая в жизнь мечту об идеальном интерьере. Решаем стилевые, функциональные, инженерные задачи, помогая сохранить время и силы для самого главного: семьи, путешествий и вашего собственного бизнеса.

    МИССИЯ

    Не достаточно просто хорошо делать свою работу. Важно хотеть большего, важно расти и преодолевать себя, оптимизировать процессы, тестировать теории и, в случае успеха, внедрят их. Используя новые подходы, методы и инструменты, обращаясь к опыту смежных сфер, экспериментируя и оптимизируя процессы - мы создаем новые стандарты в дизайне интерьеров и ремонте.

    Услуги
    Комплексный дизайн интерьеров и архитектура
    Регионы обслуживания
    Россия и Хабаровск
    Адрес
    Постышева 18
    680030 Хабаровск, Россия
    Россия
    +7-9003400505 ingain.ru
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