INGAIN - Студия комплексного проектирования и реализации интерьеров.

Ваши компетенции позволяют решать Ваши задачи.

В своей работе мы стараемся свести к минимуму затраченные вами ресурсы, воплощая в жизнь мечту об идеальном интерьере. Решаем стилевые, функциональные, инженерные задачи, помогая сохранить время и силы для самого главного: семьи, путешествий и вашего собственного бизнеса.

МИССИЯ

Не достаточно просто хорошо делать свою работу. Важно хотеть большего, важно расти и преодолевать себя, оптимизировать процессы, тестировать теории и, в случае успеха, внедрят их. Используя новые подходы, методы и инструменты, обращаясь к опыту смежных сфер, экспериментируя и оптимизируя процессы - мы создаем новые стандарты в дизайне интерьеров и ремонте.