US Interiors - студия дизайна вдохновляющих интерьеров. Мы создаем интерьеры, в которых вы начнете новую жизнь.
Ульяна Скапцова, руководитель студии, - химик по первому образованию и дизайнер с пятнадцатилетним опытом работы. Ульяна и ее команда умеют создавать правильную химию в интерьере, объединяя весь мир в одном дизайн-проекте.
- Услуги
- Интерьер квартир
- Интерьер арендных квартир
- Авторский надзор
- Дизайн-проект квартиры
- Дизайн интерьера
- Комплектация объекта
- Ремонт квартир
- Консультации по дизайну интерьера
- Декорирование квартир
- Шоппинг с дизайнером интерьеров
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Малая Конюшенная ул., 1-3, БЦ Sweden House, офис 21В
191186 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9112500065 www.usinteriors.ru
191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 1-3, БЦ Sweden House, офис 21В