US Interiors - студия дизайна вдохновляющих интерьеров. Мы создаем интерьеры, в которых вы начнете новую жизнь.

Ульяна Скапцова, руководитель студии, - химик по первому образованию и дизайнер с пятнадцатилетним опытом работы. Ульяна и ее команда умеют создавать правильную химию в интерьере, объединяя весь мир в одном дизайн-проекте.