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US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Городская мечта полярного песца, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиная в скандинавском стиле Бежевый
    Городская мечта полярного песца, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиная в скандинавском стиле Бежевый
    Городская мечта полярного песца, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Кухня в скандинавском стиле Серый
    +2
    Городская мечта полярного песца
    Дизайн квартиры с круговой планировкой на Петроградской стороне, вдохновленный Калифорнией, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Кухни в эклектичном стиле Зеленый
    Дизайн квартиры с круговой планировкой на Петроградской стороне, вдохновленный Калифорнией, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Спальня в эклектичном стиле Зеленый
    Дизайн квартиры с круговой планировкой на Петроградской стороне, вдохновленный Калифорнией, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиные в эклектичном стиле
    +1
    Дизайн квартиры с круговой планировкой на Петроградской стороне, вдохновленный Калифорнией
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры на Петроградской стороне: городская мечта полярного песца, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры на Петроградской стороне: городская мечта полярного песца, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Кухня в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры на Петроградской стороне: городская мечта полярного песца, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры на Петроградской стороне: городская мечта полярного песца
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры в клубном доме «Дворцовая Слобода»: бананы и джунгли в сердце Петербурга, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Кухня в тропическом стиле
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры в клубном доме «Дворцовая Слобода»: бананы и джунгли в сердце Петербурга, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиная в тропическом стиле
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры в клубном доме «Дворцовая Слобода»: бананы и джунгли в сердце Петербурга, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры в клубном доме «Дворцовая Слобода»: бананы и джунгли в сердце Петербурга
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 49 кв.м. в ЖК Skandi Klubb в эклектичном стиле: The Blue it is! Или вдохновение Балтийским морем, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Маленькие кухни Дерево Бежевый
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 49 кв.м. в ЖК Skandi Klubb в эклектичном стиле: The Blue it is! Или вдохновение Балтийским морем, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Гостиные в эклектичном стиле Синий
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 49 кв.м. в ЖК Skandi Klubb в эклектичном стиле: The Blue it is! Или вдохновение Балтийским морем, US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой US Interiors, Студия дизайна интерьеров Ульяны Скапцовой Ванная комната в эклектичном стиле Синий
    Дизайн интерьера однокомнатной квартиры 49 кв.м. в ЖК Skandi Klubb в эклектичном стиле: The Blue it is! Или вдохновение Балтийским морем

    US Interiors - студия дизайна вдохновляющих интерьеров. Мы создаем интерьеры, в которых вы начнете новую жизнь.

    Ульяна Скапцова, руководитель студии, - химик по первому образованию и дизайнер с пятнадцатилетним опытом работы. Ульяна и ее команда умеют создавать правильную химию в интерьере, объединяя весь мир в одном дизайн-проекте.

    Услуги
    • Интерьер квартир
    • Интерьер арендных квартир
    • Авторский надзор
    • Дизайн-проект квартиры
    • Дизайн интерьера
    • Комплектация объекта
    • Ремонт квартир
    • Консультации по дизайну интерьера
    • Декорирование квартир
    • Шоппинг с дизайнером интерьеров
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Малая Конюшенная ул., 1-3, БЦ Sweden House, офис 21В
    191186 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9112500065 www.usinteriors.ru
    Законное владение

    191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 1-3, БЦ Sweden House, офис 21В

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