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Авеню строительная компания
Строители Киев, Украина
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Отделочные работы, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Отделочные работы, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Отделочные работы, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Отделочные работы
    Строительство коттеджей, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Строительство коттеджей, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Строительство коттеджей, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Строительство коттеджей
    Строительство частного дома, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Строительство частного дома, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Строительство частного дома, Авеню строительная компания Авеню строительная компания
    Строительство частного дома
    Строительная компания АВЕНЮ - это динамично развивающаяся структура. Наша цель - максимально точно реализовать ваши пожелания относительно строительства и благоустройства любых видов помещений. Широчайший спектр услуг - не редкость в наше время, и мы готовы удивлять иным… Достаточно единожды позвонить нам, чтобы понять - компания АВЕНЮ готова вписать новые страницы в историю качественного строительства коттеджей, загородных домов и комплексного ремонта квартир и офисов. Дело остаётся за малым, убедитесь в нашей правоте!
    Услуги
    • Строительство домов под ключ
    • Строительство частных коттеджей
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    Окипной 8
    02002 Киев, Украина
    Украина
    +380-675070251 avenue.kiev.ua
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