Строительная компания АВЕНЮ - это динамично развивающаяся структура. Наша цель - максимально точно реализовать ваши пожелания относительно строительства и благоустройства любых видов помещений. Широчайший спектр услуг - не редкость в наше время, и мы готовы удивлять иным… Достаточно единожды позвонить нам, чтобы понять - компания АВЕНЮ готова вписать новые страницы в историю качественного строительства коттеджей, загородных домов и комплексного ремонта квартир и офисов. Дело остаётся за малым, убедитесь в нашей правоте!
- Услуги
- Строительство домов под ключ
- Строительство частных коттеджей
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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Окипной 8
02002 Киев, Украина
Украина
+380-675070251 avenue.kiev.ua