Строительная компания АВЕНЮ - это динамично развивающаяся структура. Наша цель - максимально точно реализовать ваши пожелания относительно строительства и благоустройства любых видов помещений. Широчайший спектр услуг - не редкость в наше время, и мы готовы удивлять иным… Достаточно единожды позвонить нам, чтобы понять - компания АВЕНЮ готова вписать новые страницы в историю качественного строительства коттеджей, загородных домов и комплексного ремонта квартир и офисов. Дело остаётся за малым, убедитесь в нашей правоте!

Услуги Строительство домов под ключ

Строительство частных коттеджей Регионы обслуживания Киев и Украина Адрес Окипной 8

02002 Киев, Украина

Украина

+380-675070251 avenue.kiev.ua