Авторская студия, специализирующаяся на профессиональном дизайн интерьера Днепр, жилых и коммерческих помещений.

Профессиональный подход. Индивидуальное проектирование домов, квартир. Авторский надзор.

Реализация проектов от идеи до конечного результата. Подбор экологических отделочных материалов, мебели, текстиля, оргтехники и аксессуаров.