Авторская студия, специализирующаяся на профессиональном дизайн интерьера Днепр, жилых и коммерческих помещений.
Профессиональный подход. Индивидуальное проектирование домов, квартир. Авторский надзор.
Реализация проектов от идеи до конечного результата. Подбор экологических отделочных материалов, мебели, текстиля, оргтехники и аксессуаров.
- Услуги
- 3D визуализация. и Дизайн-проект.
- Регионы обслуживания
- Днепропетровск
- Днепропетровская область
- Украина
- Адрес
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Молодогвардейская
49022 Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина
Украина
+380-675620341 www.studio-profi.com