Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
MY BRIGHT
Дизайнеры интерьера Сочи, Краснодарский край, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Sea apartments, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в средиземноморском стиле Бирюзовый
    Sea apartments, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в средиземноморском стиле Бирюзовый
    Sea apartments, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в средиземноморском стиле Бирюзовый
    +9
    Sea apartments
    Квартира в ЖК Космический, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Квартира в ЖК Космический, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Космический, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Квартира в ЖК Космический
    Душевая комната, MY BRIGHT MY BRIGHT
    Душевая комната, MY BRIGHT MY BRIGHT Ванная в средиземноморском стиле Плитка Зеленый
    Душевая комната, MY BRIGHT MY BRIGHT Ванная в средиземноморском стиле
    +2
    Душевая комната
    Квартира на Нижегородской, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира на Нижегородской, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира на Нижегородской, MY BRIGHT MY BRIGHT Гостиная в скандинавском стиле
    +6
    Квартира на Нижегородской
    Наша студия создает только актуальные интерьеры, которые возможно реализовать и жить в них долгие годы. В дизайне мы практикуем архитектурный подход, когда формы и объемы могут сложить интерьер без тонны декора. Считаем, что хороший дизайн не получится без продуманного планировочного решения. Поэтому планировочному этапу мы уделяем пристальное внимание. Мы следим за тенденциями и применяем только актуальные материалы, мы убережем наших заказчиков от несовременных решений. У нас есть строительные бригады, с которыми мы сотрудничаем. Но также мы готовы сработаться и с вашей бригадой.
    Услуги
    Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Сочи
    • Краснодар
    • Новосибирск
    • Сочи, Краснодарский край, Россия
    Адрес
    Переулок Горького, 24
    354000 Сочи, Краснодарский край, Россия
    Россия
    +7-9513938919 mybright.ru
      Add SEO element