Наша студия создает только актуальные интерьеры, которые возможно реализовать и жить в них долгие годы. В дизайне мы практикуем архитектурный подход, когда формы и объемы могут сложить интерьер без тонны декора. Считаем, что хороший дизайн не получится без продуманного планировочного решения. Поэтому планировочному этапу мы уделяем пристальное внимание. Мы следим за тенденциями и применяем только актуальные материалы, мы убережем наших заказчиков от несовременных решений. У нас есть строительные бригады, с которыми мы сотрудничаем. Но также мы готовы сработаться и с вашей бригадой.

Услуги Дизайн интерьеров Регионы обслуживания Сочи

Краснодар

Новосибирск

Сочи, Краснодарский край, Россия Адрес Переулок Горького, 24

354000 Сочи, Краснодарский край, Россия

Россия

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