Наша студия создает только актуальные интерьеры, которые возможно реализовать и жить в них долгие годы. В дизайне мы практикуем архитектурный подход, когда формы и объемы могут сложить интерьер без тонны декора. Считаем, что хороший дизайн не получится без продуманного планировочного решения. Поэтому планировочному этапу мы уделяем пристальное внимание. Мы следим за тенденциями и применяем только актуальные материалы, мы убережем наших заказчиков от несовременных решений. У нас есть строительные бригады, с которыми мы сотрудничаем. Но также мы готовы сработаться и с вашей бригадой.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Сочи
- Краснодар
- Новосибирск
- Сочи, Краснодарский край, Россия
- Адрес
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Переулок Горького, 24
354000 Сочи, Краснодарский край, Россия
Россия
+7-9513938919 mybright.ru